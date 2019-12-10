Zahra’da Pop-Up Design Store başladı

Lefkoşa’nın alternatif ve sevilen mekanlarından Zahra 11’in oluşturduğu ZahraBox konseptinde etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

ZahraBox’ta bu kez Pop-Up Desing Store ile çeşitli tasarımcılar üretimlerini sergileyip satışa sunmakta.

Özellikle gençlerden ilgi gören Pop-Up Desing Store 4 Ocak’a kadar Zahra 11’de devam edecek.

Pop-Up Desing Store’da resimlerden, özel tasarım fincan ve saksılara, kitap ve kıyafetlere kadar pek çok çeşit yer almakta.