Zahra sokak beyaza büründü…
Crafts and Vintage Bazaar’ın altıncısı, “dress code: Beyaz” konseptiyle, , 4 Temmuz Cumartesi akşamı Lefkoşa’da Zahra Cafe’de düzenlendi.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez “dress code” konseptine sahip Crafts and Vintage Bazaar'ın altıncısı düzenlendi.
Aynı zamanda “1. Yıl” etkinliği önemini de taşıyan Bazaar, 4 Temmuz akşamı, 19:00-23:00 saatleri arasında Lefkoşa’da ZAHRA Cafe’de gerçekleşti.
“Beyaz” dress code konsepti ile gerçekleştirilen etkinliğe, beyaz kıyafetlerini giyip gelen katılımcılar göz kamaştırdı.
Etkinlikte, vintage, el emeği yapılan takı ve tahta işleri alıcılarının beğenisine sunuldu.
Fotoğraflar: Kerim Belet
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Etiketler : Crafts and Vintage Bazaar, yerli üretim
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