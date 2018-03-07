Zahit Büyükişliyen’in sergisi açıldı

Akademisyen ve sanatçı Prof Dr Zahit Büyükişliyen’in 25 eserinden oluşan kişisel resim sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi 15 Mart’a kadar hafta içi 09.00-12.30, 13.00-16.00, Cumartesi günü de 10.00-15.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü serginin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin önemli sanatçılarından akademisyen Prof Dr Zahit Büyükişliyen’i Girne’de ağırlamaktan ve eserlerini Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük bir onur ve heyecan duyduklarını söyledi.

Nidai Güngördü, galerinin yerli sanatçılar yanında yurtdışından gelen sanatçılara da ev sahipliği yaptığını belirterek, Kasım ayından beri üçüncü kişisel sergiye ev sahipliği yapıldığını kaydetti.

Prof Dr Zahit Büyükişliyen de konuşmasında, sempozyum ve karma sergiler için birçok kez KKTC’ye geldiğini belirterek, bu kez kişisel bir sergiyle Girne’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükişleyen, Girne Sanat Galerisini hayata geçiren ve sanata değer veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.