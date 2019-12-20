Çeyrek asırdır bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Creditwest Bank, süt üreticileri, hayvan üreticileri, kuru tarımcı, narenciye üreticilerimize özel sunduğu hizmetlerine yenisini ekledi. Özellikle son 5 yıldır üretimin en önemli kesimi olan çiftçi, hayvancı ve tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik bankacılık faaliyetlerini geliştiren Creditwest Bank, son hizmeti olan Emek Kart’ın tanıtımını dün Merit Hotel’de basın toplantısı ile duyurdu.

Creditwest Bank’ın ülke üreticilerine yarar sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emek Kartı’ın basın toplantısında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanığı adına Mehmet Ercilasun, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, TÜK Müdürü Mehmet Bullici, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer katılarak bazı açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamaların ardından Toprak Ürünleri Kurumu Yetkilileri, ilgili birlik yetkilileri ve Creditwest Bank yetkilileri Emek Kart’ın üreticilere kullandırımı konusunu içeren protokole imza koydular.

Basın toplantısının ardından karta ilk sahip olan Adil Onalt’a kartı takdim edildi.

Mazher Zaheer: “Milli ekonominin temeli tarımdır”

‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ diyen Mustafa K. Atatürk’ün sözü ile konuşmasına başlayan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, 100 yıl önce söylenen sözün bugün modern dünyada anlaşıldığının ve güncelliğinin korunduğunu söyledi. Son 20 yıldır çıkan krizlerde tarım konusunda kendini idame ettiren ülkelerin krizlerden çok daha kolay bir şekilde çıktığını söyleyen Zaheer, KKTC’ye baktığımızda GSMH’nın %6’sının Tarım sektöründen oluştuğunu gördüklerini ve doğru politikalar, doğru finans yöntemleri ile bu yüzdeliğin %14-%15’lere çok kolay çıkarılabileceğini söyledi.

Son 5 yıldır tarım sektörüne yönelik faaliyetlerini artırdıklarını söyleyen Zaheer, en büyük desteği yine üreticilerden gördüklerini söyledi. Üreticiler ile yaptıkları temaslar doğrultusunda onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Zaheer, üreticiler ve ilgili birliklerin yönetimi ile görüşmelerinin devam ettiğini ve edeceğini de ekledi.

Tarım ile uğraşan 14 bin istihdam olduğunu söyleyen Zaheer, TÜK ile başlatılan işbirliği ve ortak projelerin meyvesini verdiğini ve bu yıl 300 milyon TL’nin üzerinde Tarım sektörüne kredi finansmanı sağladıklarını söyledi.

Bu kart ile üreticilerimizin Toprak Ürünleri Kurumundan yapacakları tüm mal ve hizmet alımlarından 3 dönem boyunca hiç bir faiz ve masraf alınmayacağını söyleyen Zaheer, ayrıca kartın taksit imkanı da sağladığını söyledi. Bu işbirliğinin başlangıç olduğunu söyleyen Zaheer, ilgili birliklerden alınan geri bildirimler ile çiftçilerin tüm harcamalarının ileride bu kart üzerinden sağlanabileceğini belirtti.

Emek Kart Nedir?

Emek Kart, Toprak Ürünleri Kurumu’nun her şubesinde, üreticilerin aldığı tüm mal ve hizmetlerin ödemesi sırasında kullanılmaktadır.

Emek Kart sayesinde üreticilerin TÜK’ten yaptıkları harcamalarda ilk 3 ay boyunca hiç bir faiz ve masraf alınmayacaktır. Ayrıca üreticiler ödemelerini de taksitlendirebilmektedirler. Emek Kart ile yapılacak tüm alışverişler TÜK’ün belirlediği peşin fiyat rakamları ile ücretlendirilecektir. Üreticiler bu kart için yıllık herhangi bir kart aidatı ödemeyeceklerdir.

Üreticilerin karta sahip olması için herhangi bir Creditwest Bank şubesine gelip, üretici olduğunu birlik üyelik belgesi ile ibraz etmesi yeterli olacaktır.