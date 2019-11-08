Finans sektöründe 25. hizmet yılını tamamlayan Creditwest Bank, sosyal sorumluluk bilinci ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı aracılığı ile burs imkanı sağlamaya karar verdi. Creditwest Bank ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı arasında ‘KTEV-Creditwest Eğitim Bursu’ protokolü Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde imzalandı.

İlgili imza törenine Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Kredi ve Merkezi Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Doğan Akay katıldı.

Proje ile ilgili Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs birer konuşma yaptı.

Zaheer: “Kıbrıs’ta hiç kimse eğitimsiz kalmasın”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, banka olarak bu proje için çok heyecan duyduklarını belirterek kurumsal kimlik, vizyon olarak eğitim ve kültür alanlarına katkı koymaya çok önem verdiklerini açıkladı.

‘Kıbrıs’ta hiç kimse eğitimsiz kalmasın’ diyen Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, KTEV’in burs programına katılan öğrencilerin yarın önemli yerlere geleceğini ve ülke için iyi şeyler yapacağını belirtti.

Zaheer, geçen yıl 25 öğrenciye burs katkısı koyduklarını, bu yıl da desteğe devam ederek projelerini geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Zaheer, eğitim katkılarının başka kurumlara da ilham vermesini ve KTEV burs programına daha çok kurumun destek vermesini temenni ettiklerini söyledi.

Örs: Creditwest gibi kurumsal firmaların toplumsal duyarlılık konusunda örnek teşkil etmesi çok anlamlı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Örs, Creditwest Bank’a eğitime, ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilerine eğitim sağlamak için verdiği destek için öncelikle teşekkür etti. Örs, Creditwest Bank’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da burs programına desteğe devam kararına çok memnun olduklarını belirtti. Ülkemizde eğitim alanında güçlük çeken gençlerimize ve çocuklarımıza Creditwest Bank ile Vakfın olanaklarının birleştirmiş olmalarından çok memnuniyet duyduklarını belirten Örs, Creditwest gibi kurumsal kimliği olan büyük işletmelerin bu gibi katkılarla toplumsal duyarlılık konusunda örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV’in eğitim eşitliği konusunda çalıştığını ve bilindiği gibi ülke gelişiminin ancak ve ancak gençlerin ve çocukların eğitimi ile mümkün olacağını söyledi. İşbirlikleri için Creditwest Bank’a tekrardan teşekkür eden Örs, Creditwest Bank ile işbirliğinin devamını temenni ettiklerini açıkladı.