Zafer’e smaç attılar

KKTC Voleybol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Lefkoşa 5. Zafer Kupası tamamlandı.

Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Beach Volley Arena’da önceki gün başlayan organizasyonda dün yarı final ve final karşılaşmaları oynandı.

Erkeklerde 11, kadınlarda 7 takımın yer aldığı organizasyonda erkeklerde Nuri Şahin – Caner Çiçekoğlu, kadınlarda Buğra Eryıldız – Selin Yurtsever ikilisi birinci olma başarısı gösterdi.

Birinciler

Organizasyonda dün yarı final ve final karşılaşmaları oynandı. Erkekler final karşılaşmasında rakipleri ülkemiz voleybolcuları Kemal Şah – Ali Osman Nurettin ikilisini 2-0 mağlup eden Nuri Şahin – Caner Çiçekoğlu ikilisi şampiyon oldu. Kadınlar finalinde ise Buğra Eryıldız – Selin Yurtsever ikilisi, Merve Çelebi – Esra Betül Çetin ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldular. Erkeklerde üçüncü Umut – Osman, kadınlarda da Müge – Ceren ikilisi oldu. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle ekiplere ödülleri takdim edildi.