Zafer Stadı’nda sona doğru

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Güzelyurt Zafer Stadı’nda Eylül ayından bu yana devam eden Tartan Pist çalışmalarında sona gelindi. Stadı’nın şu anda çevre düzenlemesi yapılırken, ilk maçın Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak derbi maçında ile açılması bekleniyor.

Tartan Pist’te çizgilerin çizilmesi kaldı

Zafer Stadı’nda çalışmalar son sürat devam ederken, Tartan Pist’in yapımında sona gelindi. Pistin altyapı ve monte edilme çalışmalarının sona erdiği, geriye sadece Pistin üzerine çizilecek olan çizgilerin kaldığı gözlerden kaçmadı.

Soyunma odaları sil baştan

Güzelyurt Zafer Stadı’nın ana giriş kapısı yanında bulunan tüm odalar sil baştan tamir edilecek. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ve odaları tadilatı da kısa süre önce başladı. Odaların tadilatının yapılması esnasında ışıklandırma çalışmalarına da başlandı. Sahaya henüz projektörler bağlanmazken, kısa süre içinde direklerin saha içinde monte edileceği öğrenildi.

Derbi maçıyla birlikte açılacak

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Binatlı – Baf Ülkü derbisi öncesinde açılışı olacak olan Zafer Stadı’nın ismi değiştirilecek. Stadın yeni ismi Üner Berkalp Stadı olacak.