Zafer Emingil ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği 2018 KKORD Off Road Şampiyonası’nın ilk yarışı, pazar günü Alagadi’de yapıldı. “BU YOLUN ÇIKIŞI VAR” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla organize edilen Off Road Şampionası’nda ilk yarış, merhum üye Veleddin Hüdan anısına beşinci kez yapıldı. Güzel bir havada 3 kısım üzerinden yapılan yarışta yarışmacılar araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıf üzerinden yarıştılar. Günün ikinci kısmında en iyi dereceyi elde eden Burak Emingil-Emin Emingil ikilisi genel klasmanda ve Sınıf 1’de ilk sırada yer alan ekip oldular. İlk kısımda lastiği patlayan ve zaman kaybeden Yusuf Hüdan-Tuğkan Hüdan ikilisi, son kısımda günün en iyi derecesini elde ederek Sınıf 3’te ilk sırada, genel klasmanda ise ikinci sırada yer aldılar. Böylece günün ilk iki sırasında, iki baba-oğul ekip yer almış oldu. Günün üçüncüsü ise Mehmet Topal-Sertuğp Topal ikilisi oldu. İkili Sınıf 2’de ilk sırada yer aldı. Sınıf 4’te zafere uzanan ekip ise Sami Şenbaş-Berk Özdenefe ikilisi oldu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Spor Dairesi’nin yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Güven Sigorta, Bigibox ve Enerji FM’in de destekleri ile hayata geçirilen yarış sonunda ödül töreni Alagadi’de yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KKOK Başkanı Zeki Topcu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve merhum Veleddin Hüdan’ın abisi Yusuf Hüdan ile oğlu Hüda Hüdan takdim etti.

Dereceler;