Zafer Burnu'na 13 kilogram yağış

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağış alan Zafer Burnu'nda metrekareye 13 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar geçen sürede en az yağışı Akdoğan ve Yeşilırmak aldı.

Bölgelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Zafer Burnu 13 kilogram, Kantara 12, Yenierenköy 8, Dipkarpaz 7, Kaleburnu 5, Çayırova- İskele 4, Mehmetçik- Tatlısu 2, Mallıdağ 1, Akdoğan ve Yeşilırmak’ta bir kilogramdan az.”