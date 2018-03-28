YYK'dan TV'lere 'Sağlık' uyarısı

Yayın Yüksek Kurulu, toplum sağlığını ilgilendiren içeriklerin daha dikkatli yayınlanması konusunda tüm yayın kuruluşlarına uyarı yazısı gönderdi.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı İlkay Diren imzasıyla gönderilen yazıda, özellikle dıştan hazırlanan ve alternatif tedavi yöntemlerinin önerildiği sağlık programlarına itibar edilmemesi istendi.

Yazının tam metni şöyle

“Geçtiğimiz yıllarda özellikle tematik yayınların bitkisel ilaç, gıda desteği ve tedavi yöntemleriyle ilgili yayınladıkları paket programlarla ilgili yaşanan sıkıntılar malumunuzdur. Sonucunda RTÜK’ün de önlemler almak zorunda kaldığı ve bunun tematik yayınların ne yazık ki sonunu getirdiği bilinmektedir.

Şimdilerde ise yine bazı içerik sağlayıcılar ülkemizdeki TV kanallarına benzer içerikli programalar pazarlamakta / pazarlamaya çalışmaktadır.

Bu konuda kurulumuz gerekli hassasiyeti göstermiş ve bu tür yayın içeriklerinin yasalarımızı ihlal etmesi nedeniyle yaptırım uygulanmıştır.

Bu tür içerikler, özellikle TÜRKSAT ve / veya RTÜK’le yeniden sorun yaşanması anlamını taşıyabilir.

Bu nedenle dış yapım olarak pazarlanan bu ve benzeri sağlık programlarının, doktorların anlatımı ile sunulan ve tedavi öneren programların, bitkisel ilaç ve türevleri önerilen programların ve bunlara benzer içerikli programların yayınlanmamasını, bu tür içerik sağlayıcı program pazarlamalarına itibar edilmemesine özen gösterilmesini, bu programların yasamızın ihlali anlamı taşıyacağından önemle rica ederiz.

Ayrıca gerek istatistiki bilgi, gerek ilaç veya eczacılık, gerekse sağlık alanlarında yapılan haberlerde ilaç isimlerine yer verilmemesi, herhangi bir şekilde ilaç ismi, markası veya logosunun görüntülenmemesi gerektiğini de belirtiriz.

Toplum sağlığı ve yasalar açısından bu konuların yayınlarınızda hassasiyetle ele alınacağını ümit eder, yayınlarınızda başarılar dileriz.”