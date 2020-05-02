YYK: Bilgi verilmesi gerekiyordu

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Türkiye’deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan “Diyalog TV’nin yayın hizmetleri iletiminin durdurulması” kararına ilişkin açıklama yaptı.

“KURULUMUZA ÖNCEDEN BİLGİ VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANMAKTAYIZ”

“RTÜK tarafından alınan, “Diyalog TV’nin TürkSat Uydu Merkezi’nden yayın aktarımının durdurulması” kararı, RTÜK’ün kararında açıkladığı yasa maddelerinin ihlali gerekçesi ile alınmıştır” denilen açıklamada “Muhatabımız ve kardeş kuruluşumuz olan RTÜK’ün, ülkemizi ilgilendiren bu tür kararlar öncesinde, bir devlet geleneği hassasiyetiyle, Kurul’umuza önceden bilgi verilmesi gerektiğine inanmaktayız” ifadesi kullanıldı.

YYK’nın, durumu kendi yasası çerçevesinde incelediği belirtilen açıklamada, Diyalog TV’nin, KKTC YYK tarafından yayın lisasına sahip bir kuruluş olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “YYK verdiği lisansların hangi platformdan yayına gireceği konusunda yönlendirme yapacak yasal yetkiye sahip değildir. Bu nedenle kuruluşlar farklı lisans tipleri içerisinden kendi tercihleri doğrultusunda, en uygun platform olarak değerlendirdikleri TürkSat Uydu Platformu’ndan “uydu” yayını yapmaktadırlar” denildi.

YYK Başkanı Olgun Üstün imzasıyla yayınlanan açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Yayıncı kuruluşlar, TürkSat Uydu Platformu’ndan yayıma aktarabilmek için, TürkSat’la ararında doğrudan veya BRTK üzerinden bir sözleşme imzalamaktadırlar. Bu sözleşmede geçerli olan kuralların ihlal edilmesi durumunda RTÜK Yasası, TürkSat Yasası ve anılan sözleşme uygulanmaktadır.

Ancak anılan kararın bedelini, çalışanların ödeyecek olması, özellikle böylesi bir günde bizleri derinden üzmektedir.

Süreç ve yayın içeriği, Kurulumuz tarafından ayrıca incelenecek olmasına rağmen YYK, Korona Salgını süresince her zamankinden daha fazla sıkıntı yaşamakta olan yayın kuruluşlarımızla ilgili raporları sonraki gündemlere ertelemekte ve içerik açısından aynı hassasiyeti kuruluşlarımızdan da beklemektedir.

Süreç ile ilgili takibimizin sürdürüleceğini belirtir, konuyu kamuoyu ile paylaşırız.”