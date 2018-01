“Yüzündeki gülümsemeyle ışıklar içinde uyusun…

Türk Maarif Koleji sevilen öğretmenlerinden Nilgün Hacıemin Huray ailesi, sevenleri, meslektaşları ve öğrencileri tarafından dün mezarı başında anıldı. Anma töreninde gözyaşları dinmedi…

Didem MENTEŞ

Türk Maarif Koleji’nin sevilen kimya öğretmenlerinden Nilgün Hacıemin Huray sevenleri tarafından dün mezarı başında anıldı. Uzun yıllar TMK’ya büyük emekler veren Nilgün Huray, uzun süre mücadele verdiği kan kanserine önceki gün yenik düşmüş, aynı gün Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilmişti. Erken vedasıyla sevenlerini yasa boğan Nilgün Huray, öğretmen arkadaşları, öğrencileri, dostları ve ailesi tarafından dün mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Konuşmaların yapıldığı anma törenin de gözyaşları durmadı.

Orhon: “Eğitim camiası için büyük kayıp”

Törende ilk konuşmayı yapan meslektaşı Nilgün Ecvet Orhon, hem adaşı hem de meslektaşı olan Nilgün Huray’ın iyi ve sevecen bir insan olduğunu belirterek, ailesi, sevenleri ve eğitim camiası için çok büyük bir kayıp olduğunu üzüntüyle dile getirdi.

Galip: “Karar verdimi bir daha geri dönmezdi”

Kuzeni Suphi Galip ise Nilgün Hacıemin Huray’ın 20 yılı aşkın öğretmenliğiyle geride bıraktıkları ve yaptıklarıyla hep anılacağını söyledi. Galip, şunları aktardı: “Nilgün ve kardeşi Nilden doğduğundan beri ailenin hep harika çocuklarıydılar. Çok küçük yaştan beri hepimiz onlara harika çocuklar diyorduk. Onlar ailenin harikalarıydı. Ondan sonra ailece İngiltere’ye göç ettiler. Nilgün orada yüksek tahsilini ve masterini başarılı bir şekilde yaptı. Sonra tekrar adaya geri dönüş yaptı. TMK’da 20 yılı aşın süre kimya öğretmeni olarak hizmette bulundu, pek çok öğrenci yetiştirdi. Kendisini çok iyi bir öğretmen olara biliyoruz. Karakteri icabı kararlılığı daima üzerindeydi, karar verdimiydi bir daha geri dönmezdi. Öğretmenliğini de 20 yıl boyunca başarılı bir şekilde sürdürdü. Ama kendisini erken kaybettik. Tüm ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde yatsın…”

Sucuoğlu: “Yeşili giymeyi bile ondan öğrendim…”

TMK’dan öğretmen arkadaşı Ece Sucuoğlu, okula ilk geldiği günden itibaren Nilgün Huray ile birlikte olduğunu, yakın dostu olduğunu belirterek, Nilgün arkadaşından çok şey öğrendiğini dile getirdi. Sucuoğlu, şunları söyledi: “Çocuklarımızın doğumunda, yetişmesinde birçok prensiplerin edinmesinde hatta yeşili giymeyi ondan öğrendim… Yoğurdun sofraya ayrı kasa de koyulacağını da ondan öğrendim. Nilgün’den çok şey öğrendim, birçok anım vardır. Rahmetli annesinden de çok şey kattı. Kitap okuma zevki, hayal gücünü geliştirme, okuduğumuz kitapları tartışma gibi burada sıralamayacağımız kadar çok anımız var. Londra’yı da onunla keşfettim, her yerde anımız var. Görüşmeyi çok istedik ama sadece istek de kaldı. Belki de gerçekleşmemesi her şeyin güzel anılar olarak kalması içindi, bilemiyorum… Nur içinde yatsın, güzelliklerle yatasın… Ben de okuldaki öğretmen arkadaşları da öğrencileri de onu hep güzel şeylerle hatırlayacağız. Öğrencilerine çok güzel dokundu, güzelliklerle kalsın…”

Müezzin: “Yüzümüzün asık olmasına da izin vermezdi”

Hem öğrencileri hem öğretmen arkadaşları olduklarını söyleyen Cemay Onalt Müezzin, Nilgün öğretmenin bambaşka bir insan olduğunu belirtti. Müezzin, şöyle konuştu: “Aslında şanslı bir neslin öğrencileriyiz. Nilgün hocanın hem öğrencileri olduk hem onun öğretmen arkadaşları olduk. Birlikte gözcülüklere girdik. Biz okulda ilk gördüğünde çok heyecanlıydı, TMK mezunlarıyla birlikte çalışmaktan çok mutlu olmuştu. O bizim için gerçekten bambaşka bir insandı. Burada çok öğretmenimiz var ve bizi şuanda en iyi onlar anlar. Çünkü hiçbir zaman yüzümüzün asık olmasına da izin vermezdi. Bizler onun verdiği ışıkla öğrencilerimizi aydınlatabileceksek ne mutlu hepimize… Işıklar içinde olsun öğretmenimiz… ”

Kahvecioğlu: “Her şeyimizi paylaştık”

Nilgün Huray’ın hem öğretmeni hem de arkadaştan öte dostu olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Simge Kahvecioğlu Zekican ise şunları söyledi: “Hem öğrencisi oldum hem 4 yıl boyunca çalışma fırsatı buldum. Son benim için arkadaştan öteydi, benim her zaman için dostum oldu. Beraber yemekler yedik, benim evime geldi, ben ona gittim. Her şeyimizi paylaştık. Bana sadece öğretmen olarak değil bir abla bir arkadaş olarak çok şey kattı, çok şey kazandırdı. En son konuşmamızda ‘ben çok şanslıyım’ dedim, o da ‘hayır ben çok şanslıyım, sizler gibi kişiler var aramızda’ dedi. Aralık ayının sonuydu ve bir daha da iletişim kuramadık. İnşallah nur içinde, her zaman ki gibi yüzündeki gülümsemeyle uyuyordur…”

“Nilgün arkadaşlarına, öğrencilerine, herkese çok güzel dokundu…”

Nilgün Huray ile birlikte TMK’nın kıdemli öğretmenlerinden olduğunu ifade eden Rüya Çağlar, Nilgün Huray’ın çok özel bir insan olduğunu, herkese hayatı boyunca çok güzel dokunduğunu ifade etti. Çağlar, şunları söyledi: “Biz 20 yıl Nilgün ile çok yakın çalıştık, birlikte ders paylaştık. O, hem öğrencileri için hem arkadaşları için her zaman çok önemli bir insan oldu. Şuanda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü Nilgün gerçekten çok kıymetli bir insandı. Dün bu olayı öğrendiğimden beri Nilgün’ü düşünüyorum, sürekli onu düşünüyorum. Ve hiçbir tek kötü anı bulamıyorum hep güzel anılarla onu hatırlayacağım. Son bir süre haberleştik, onu çok görmek istedim ama olmadı. Belki de Ece’nin dediği gibi onu sağlıklı, mutlu ve güzel zamanlarında ki gibi hatırlamamız içindi… O çok özel bir insandı… Öğrencilerine, arkadaşlarına herkese hayatı boyunca çok güzel dokundu. Işıklar içinde yatsın… O bizim için çok özeldi ve her zaman anısı yaşayacak…”

