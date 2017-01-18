“Yüzleşemediklerimiz” paneli gerçekleşti…

Dayanışma ve Işık Kitabevi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Yüzleşemediklerimiz’ paneli dün akşam Naci Talat Vakfı’nda gerçekleşti.

Akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların Yüzleşemedikleri”, Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Yektan Türkyılmaz’ın ise “Türkiye’de yüzleşme sorunsalı” başlıklı sunumlar gerçekleştirdiği panele yoğun bir katılım oldu.

Akademisyen Yektan Türkyılmaz yaptığı sunumda Türkiye’de şiddet, hınç, milliyetçilik ve geçmişle yüzleşme sorunsalına derinlemesine bir eğilirken, Türkiye’deki sistemin geçmişle yüzleşememenin üzerine kurulu bir yapıdan beslendiğinin altını çizdi.

Araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek ise konuşmasında resmi tarih eleştirisi yaparak, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar’ın yüzleşmedikleri tarihsel hakikatleri ayrı ayrı sıraladı. Kızılyürek yüzleşmenin, yanlış bir şeyi bir daha tekrar etmemek üzere bir akıl değişimi olduğunu vurgulayarak, gerek Kıbrıs’ın kuzeyinde gerekse de Kıbrıs’ın güneyinde yüzleşme süreçlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

Konuşmacıların sunumlarının ardından dinleyiciler söz alarak soru ve yorumlarını yaptılar. Uzun bir süre soru yorum şeklinde devam eden panele ilgi oldukça yüksekti.