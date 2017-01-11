Işık Kitabevi ve Dayanışma’dan ortak panel

Işık Kitabevi ve Dayanışma, 17 Ocak Salı akşamı saat 19:00’da Naci Talat Vakfı’nda ‘Yüzleşemediklerimiz’ temasıyla ortak bir panel gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlar ifade edildi;

Son dönemde özellikle KTÖS’ün dağıttığı 2017 ajandalarının ‘krize’ neden olmasıyla birlikte, toplumsal anlamda gerek resmi tarih ile gerekse de bugünün eğitim ve tarih anlayışı ile yüzleşme noktasında yol kat edilmesi gerektiğine şahit olduk.

Yüzleşme meselesinin gündeme gelmesiyle beraber konunun bilimsel ve derinlemesine tartışılabileceği bir ortam yaratma ihtiyacından yola çıkarak Dayanışma ve Işık Kitabevi olarak ‘Yüzleşemediklerimiz’ başlığı ile bir panel organize etmeyi kararlaştırdık.

17 Ocak Salı akşamı saat 19:00’da Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek olan panelde, akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların Yüzleşemedikleri”, Kıbrıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Yektam Türkyılmaz ise “Türkiye’de yüzleşme sorunsalı” başlıklı sunumlar gerçekleştirecekler. Panelin moderatörlüğünü ve giriş konuşmasını ise Dayanışma aktivisti Mertkan Hamit yapacak.

Etkinlikte ayrıca Işık Kitabevi’nin standında da gerek Kıbrıs, gerekse de çeşitli ilgi alanlarında kitap satışı gerçekleştirilecektir.