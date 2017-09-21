Yüzlerine maske takıp adam dövdüler…

Mağusa’da Mehmet Ali Kaplan’ı tuzağa düşürerek tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları beyzbol sopası ile Kaplan’ı darp eden yüzleri maskeli M.B, E.A ve İ.E ile olaya isimleri karışan C.B, O.Z.H, V.C.G ve S.A.G tutuklandı. “Darp” ve “Tecavüzkar alet taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 7 zanlı aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edilirken mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişi ise aranıyor.

“Evini kiralayacağız” diyerek müştekiyi olay yerine çağırdılar…

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 18 Eylül tarihinde zanlı S.A.G ile zanlı V.C.G, zanlı O.Z.H teşviki ile müşteki Mehmet Ali Kaplan’ın Mağusa’da Esmerim Sokaktaki Gölbaşı Apartmanında bulunan dairesini kiralayacağını söyleyip konu adrese gelmesini sağladıklarını açıkladı. Yüzleri maskeli zanlı M.B, E.A ve İ.E daha önceden zanlı O.Z.H ile zanlı C.B tarafından konu apartmanın önündeki kamıçlık alana saklandığını belirten Saydağ, yüzleri maskeli zanlıların müşteki Kaplan’ı daireden çıktıktan sonra tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları beyzbol sopası ile darp ettiklerini açıkladı.

Maskeler olay yerinde bulundu…

Polis Memuru Ersoy Saydağ, zanlıların olayda kullandıkları 3 adet maskenin olay yerinde bulunarak emare alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan maskelerin “Mr. Pound” isimli işyerinden alındığının tespit edildiğini belirten Saydağ, konu iş yerinden temin edilen kamera kayıtlarında yapılan incelemede maskeleri alan zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Saydağ, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişinin daha arandığını ifade ederek, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğluları, zanlı C.B, M.B, İ.E, E.A, O.Z.H, V.C.G ve S.A.G tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.