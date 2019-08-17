Yüzlerce vekâlet mercek altında

Girne’deki ‘sahte vekaletle devir’ davasında polis yeni emarelere ulaşırken, polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesi ile bir mimar da tutuklandı

30 SAHTE VEKALET DAHA… Ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde ifade veren polis, zanlı M.E.’nin bilgisayarında 30 sahte vekalet daha tespit edildiğini kaydetti.



TUTUKLANINCA İTİRAF ETTİ… Polise daha önce 600 bin TL aldığı yönünde ifade veren mimar M.U., tutuklanınca beyanını değiştirdi. Polis, M.U., ile ilgili diğer suçlarla bağlantısını araştırırken, M.U.ya “Polise yalan beyan” suçundan dava getirdi.



ŞİRKETLER MUKAYİTLİĞİNDE KAYIT YOK… Zanlı M.E gönüllü ifadesinde Yaztech İnverstment Ltd.’e ortak olduğunu iddia etti, Şirketler Mukayyitliğinden yapılan soruşturmada konu ortaklığa ilişkin herhangi bir hisse devrinin gerçekleşmediği tespit edildi.



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Girne Polis Müdürlüğü’ne 25 Temmuz tarihinden itibaren yüzden fazla şikayet yapıldığı öğrenilirken, 10 Ağustos tarihinde açtırılan Girne Tapu Dairesi’nde 300 vekalet incelendi.

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‘19 daire, 4 dükkan sahte evrakla devredildi’ tespiti

Polis, Tapu Dairesi’nde 300 vekaletin incelendiğini, şu ana kadar 19 daire, 4 dükkanın sahte evrakla devredildiğinin tespit edildiğini ve 14 mağdur olduğunu ifade etti… Zanlı M.E’nin bilgisayarında 30 sahte olduğuna inanılan vekâlet bulunduğunu söyledi.

Devrim DEMİR

Girne’yi sarsan “sahte vekalet” davası genişledi, 30 sahte vekalet daha tespit edildi, bir mimar tutuklandı. Sattığı daireleri mal sahiplerinin bilgisi dışında kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş insanı M.E. ve tasdik memuru S.Ö. aleyhindeki soruşturma derinleştirildi.

“Polise yalan beyan” iddiası ile mimar M.U da tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne 25 Temmuz tarihinden itibaren yüzden fazla şikayet yapıldığı öğrenilirken, 10 Ağustos tarihinde açtırılan Girne Tapu Dairesi’nde 300 vekalet incelendi.

Polis, derinleştirdiği soruşturmada zanlı M.E.’nin bilgisayarında sahte olduğuna inanılan 30 vekâlet daha ele geçirdi.

Her iki zanlının da polis bilgisayarlarına el koyarken, 2 günlük sürede 19 daire, 4 dükkân ve 14 müşteki tespit edildi.

Polise yalan beyanda bulma suçundan tutuklanan M.U., ve 22 gündür aleyhlerindeki soruşturma devam eden M.E., ile S.Ö., ayrı ayrı mahkemeye çıkarıldılar.

Devir işlemlerinde para aldığı hususunda yalan beyan

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlı M.U.’nun ‘Resmi evrak sahteleme’, ‘Sahte resmi evrakı tedavüle sürme’, ‘Sahtekârlıkla evrak düzenleme’, ‘Sahte davranışla kayıt temin etme’, ‘Sahtekârlıkla mal temini’ ve ‘Polise yalan bilgi verme’ suçlarından tutuklandığını anlattı.

Drangoz, 4 Temmuz tarihinde aynı suçla bağlantılı zanlı M.E.’nin, G.A.’nın imzasını kullanarak hazırladığı sahte vekâleti zanlı S.Ö.’ye tasdiklettikten sonra Girne Tapu Dairesine giderek G.A.’ya ait mülkleri zanlı M.U.’nun direktörlüğünü yaptığı şirkete devrettiğini kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma kapsamında zanlı M.U.’nun devir işlemleri yapıldığı sürede polise yalan beyanda bulunarak M.E.’den devir için elden 600 bin TL para aldığı yönünde yalan ifade verdiğini söyledi.

Tutuklanınca itiraf etti

Soruşturmayı yürüten polis memuru, M.U.’nun yalan beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, mahkeme emri ile 15 Ağustos tarihinde tutuklandığını, verdiği ilk ifadesinde 4 Temmuz tarihinde yapılan devirlerle ilgili 600 bin TL para aldığının yalan olduğunu itiraf ederek yeni bir ifade verdiğini kaydetti.

Para transferleri araştırılıyor

Drangoz, Yaztech İnverstment Ltd., adına bugüne kadar sahte vekalet ile 16 daire devir edildiğini ifade etti.

Zanlı M.E. ve M.U., arasındaki para transferlerinin de incelemeye alındığını kaydeden Drangoz, Girne Tapu’da bahse konu 16 daire ile ilgili değer incelemesi yapıldığını ve 16 dairenin maddi değerinin 1 Milyon 600 Sterlin olduğunun altını çizdi.

Resmi hiçbir devir işlem gerçekleşmedi

Polis memuru, Yaztech İnverstment Ltd.’e şuana kadar devir edildiği tespit edilen 16 daire ile ilgili olarak zanlı M.E.’ye ödeme yapılıp yapılmadığının henüz netleşmediğini belirtti.

Yapılan soruşturmada zanlı M.E’nin, verdiği gönüllü ifadesinde Yaztech İnverstment Ltd.’e ortak olduğunu iddia ettiğini kaydeden polis, Şirketler Mukayyitliğinden yapılan soruşturmada konu ortaklığa ilişkin herhangi bir hisse devrinin gerçekleşmediğini tespit ettiklerini kaydetti.

Suç ortağı olup olmadığı araştırılıyor

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının diğer suçlarla bağlantısının araştırıldığını, ‘Polise yalan beyanda’ bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Drangoz, bu suçla bağlantılı 1 kişi aleyhine daha derdest emri alındığını ancak tespit edilen şahsın yurt dışında olduğuna değindi.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade eden Drangoz, zanlı M.U., aleyhinde ilk etapta 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek M.U.’nun 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma büyüdü

M.U.’nun aleyhinde alınan tutukluluk süresinin ardından 25 Temmuz tarihinde ‘Resmi evrak sahteleme’, ‘Sahte resmi evrakı tedavüle sürme’, ‘Sahtekârlıkla evrak düzenleme’, ‘Sahte davranışla kayıt temin etme’, ‘Sahtekârlıkla mal temini’ suçlarından tutuklanan M.E. ve S.Ö. ek tutukluluk süresi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhlerinde 22 gündür devam eden soruşturmada, yüzden fazla ifade alındığını kaydeden Drangoz, alınan son tutukluluk süresinde yeni emareler temin ettiklerini kaydetti.

300 vekâlet incelendi, 30 yeni sahte vekâlet bulundu

Soruşturma memuru, 10 Ağustos tarihinde Girne Tapu Dairesi’nin açılarak 300 vekâlet ve birçok dilekçenin incelendiğini belirtti. Yine bu sürede zanlı M.E.’nin bilgisayarına el konulduğunu kaydeden polis, sahte olduğuna inanılan 30 vekâlet daha tespit edildiğini ve incelenmek üzere emare olarak alındığını ifade etti.

Polis: “Şikâyet sayısı artıyor, 30 kişi daha sorgulanacak”

Şikâyetlerin parça parça geldiğini kaydeden Drangoz, 25 Temmuz itibarı ile 19 daire, 4 dükkânın sahte vekâletle devredildiğini belirterek, 14 müştekinin olduğunu söyledi.

M.E.’nin bilgisayarında tespit edilen 30 vekâlet ile ilgili 30 kişinin daha sorgulanacağına dikkati çeken polis, alınan ek tutukluluk süresinde 20 kişinin sorgulandığını, 14 kişinin ifadesinin alındığını kaydetti.

Tapuya yeniden gidilecek

Polis memuru Halil Drangoz, Girne Tapu Dairesine yeniden gidileceğini belirterek, birçok kişiden ifade alınması gerektiğini söyledi.

Drangoz, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade ederek zanlıların 7’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, temin edilen tutukluluk süresinde polisin yeni emarelere ulaştığını, 1 kişinin daha tutuklandığını belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.