Yüzlerce uyuşturucu hap, 2 tutuklu

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araca yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar M.A.B ve Ö.D bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 22.06.2020 tarihinde 16.10 raddelerinde polis ekibi tarafından park halinde bulunan JT 447 plakalı araç içerisinde şüpheli olarak tespit edilen Zanlı 1 M.A.B’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 8 adet pembe renk "uyuşturucu içerdiğine inanılan haplar" bulduğunu aktardı.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada toplam 33 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, akabinde Zanlı 1’den yapılan soruşturmada söz konusu hapları Zanlı 2 Ö.D’den 50 adet olarak 4 bin TL karşılığında aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 2 Ö.D’nin Lefkoşa’da tespit edildiği esnada Polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu 50 adet pembe renk uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları atıp kullanımında bulunan LY 185 plakalı Renault Fluence marka aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştığını ve atılan hapların emare olarak alındığını belirtti. Polis, Zanlı 2’nin Lefkoşa’da tespit edilip ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hapların da bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve teyitlerinin yapılması gerektiğini ayrıca aranan haplar ile bir kişi olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.