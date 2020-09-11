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Yüzlerce öğrenci ülkelerine döndü

Yüzlerce öğrenci ülkelerine döndü

Kıbrıs’ın kuzeyinde yüksek öğrenim gören 200’e yakın Ürdün uyruklu öğrenci, ülkelerine döndü.

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Ledra Palace geçiş noktasında dün gündüz saatlerinde hareketli anlar yaşandı. 200’e yakın Ürdün yurttaşı öğrenci aileleriyle birlikte, ülkelerine geri dönmek için güneye geçti.

Ürdün yurttaşları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kalkan uçak ile dün ülkelerine uçtu.

 

Çavuşoğlu: “Ürdün devleti farklı coğrafyalardaki öğrencilerini çağırıyor”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Ürdün devletinin farklı coğrafyalarda eğitim gören öğrencilerini pandemiden dolayı ülkelerine taşıdığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Ürdün devletinin organize ettiği charter seferler ile öğrencilerin Ürdün’e gittiğini söyledi.

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Fotoğraflar: Hasan Yıkıcı

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