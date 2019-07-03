Yüzde 2.03 gerçeği

‘Hayat Pahalılığı’ ödeneği çalışanların en azından üçte birini koruyor.

Emeklileri ayakta tutuyor.

Bu yıl için ödeneğin “tümüyle dondurulmasını” isteyenler var.

Ciddi duyumlar geliyor.

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Yeni bir karar alındı.

Hayat Pahalılığı artışından yüzde 2 gibi bir “geri alma” meselesi...

(Bu işlem kamu çalışanları üzerinden bütçeye 40 milyon TL tasarruf sağlıyor. Belediyeler ve diğer kurumları da hesapladığımız zaman 70 milyon TL gibi ciddi bir rakam ortaya çıkıyor.)

% 2.03 “neymiş” diye araştırdım.

Maliye Bakanlığı ve hükümet, işin “hesap” boyutunda haklı, “söylem” boyutunda tutarsızdır.

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Anımsayalım.

Devlet Planlama Örgütü’ne göre geçen yılın ilk 6 ayında Hayat Pahalılığı yüzde 12.11 olarak saptanmıştı.;

Bu oran kamuda maaşlara yansıtıldı.

Peki ikinci altı ay?

İşte sorun burada!

Eylül 2018’e kadar hayat pahalılığı oranı yüzde 31.99 oldu.

Ekim-Kasım-Aralık’la birlikte ikinci altı ay için % 40.5 tahmini yapıldı.

O dönem hükümet “bu rakamı ödeyemeyiz, ikinci altı ay için hayat pahalılığını donduruyoruz” dedi.

Eylül ayındaki rakamı, yani % 31.99’u tüm yılın “Hayat Pahalılığı” ilan etti.

Oysa yılsonunda Hayat Pahalılığı oranı % 29.96 çıktı.

Devlet Planlama Örgütü’nün % 40.5 tahmini büyük bir sapma gösterdi.

Hayat Pahalılığı dondurulmasaydı eğer % 29.96 ödeyecek Maliye...

% 31.99 oranında artış yapmış oldu.

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İşin özeti: Kamu çalışanı ve emekliler, gerçek Hayat Pahalılığı’ndan % 2.03 daha fazla artış aldı.

“Hayat Pahalılığı’nı dondurma” işlemi pratiğe yansımadı.

% 29.96 yerine, % 31.99 ödendi.

Şimdi % 2.03 fark geri alınacak.

Sendikalar da bu gerçeği biliyor.

Hepimizin, çok daha sahici ve samimi olması gerekiyor.

UBP-HP’nin sorunu “hesapta” değil söylemde, başka söylüyor, daha başka uyguluyor.

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Yeni senenin yani 2019’un ilk 5 ayında Hayat Pahalığı yüzde 6.22 oldu.

Haziran’ın artı vermesi hesaplanıyor. Öyle görülüyor ki en az % 7 gibi bir Hayat Pahalığı oluşacak.

Maliye o “fazladan ödenmiş”

% 2’yi keserek bu oranı maaşlara yansıtacak.

Özel sektör çalışanı, güvencesiz ve yoksunlar yine uzaktan bakacak.