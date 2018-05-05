Serdarlı- Lefkoşa Anayolu’nda saat 14:30 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı…

Polisin kazayla ilgili verdiği bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, Serdarlı -Lefkoşa Anayolu 1-2 km'leri arasında, Hüseyin Bulut (E-31), yönetimindeki FM 762 plakalı salon araç ile Serdarlı'dan Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Cemre Sağır (K-20) yönetimindeki NN 827 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile NN 827 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Sağır (K-23) ve FM 762 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Enes Bulut’un (E-3) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.