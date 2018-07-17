Yüz yüze çarpıştılar

Eski Mağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde Tuzla Kavşağında dün sabah iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Dün sabah saat 08:10 raddelerinde meydana gelen kazada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, 31 yaşındaki Mesude Özbasar’ın, yönetimindeki MC 738 plakalı salon araç ile Mağusa istikametinden gelip Tuzla yoluna geçiş yaptığı sırada o esnada karşı istikametinden gelmekte olan 37 yaşındaki Mehmet Altınok’un yönetimindeki PE 218 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ve MC 738 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Alpay Özbasar ile 3 yaşındaki Alya Özbasar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini ardından müşahede altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.