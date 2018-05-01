Yüz yüze çarpıştılar!

Yeniboğaziçi'nde bugün saat 19:30 sıralarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Hasan Hüseyin Elsen (E-55) ve Behzat Karatuna (E-65) Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Hüseyin Elsen'in vücudunda kırıklar meydana gelirken, Behzat Karatuna'nın da genel vücut travması olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 1.5.2018 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Yenibogaziçi köyünde, Behzat Karatuna (E-65), yönetimindeki HG 388 plakalı salon araç ile Mormenekşe istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Hasan Hüseyin Elsen (E-55) yönetimindeki van araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak Hasan Hüseyin Elsen sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile Behzat Karatuna ise genel vücut travması teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar sosyal medya