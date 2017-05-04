Yüz binlerce sterlin!

Şimdi sizi “arka sayfalar”a taşımak istiyorum!

Unutunuz bir an, hangi bakanın oğluna “rüşvet” verilmiş iddiasını, hangi “mücahit” buna tepki göstermiş garabetini!

Polis harekete geçmiyorsa halen, Savcılık uyuyorsa, Sayıştay sinmişse boş veriniz!

“Bahis Mafyası”nın bu ülkenin korsanlığını deşifre etmesidir yaşananlar!

Medyayı tetikçilerin kuşatmasına mı yanarız yoksa kirli paranın fink atmasına mı, bilemiyorum.

* * *

Sizi arka sayfalara taşımak istiyorum!

Sporsever için gazete sondan okunur.

En geriden...

Ve sporumuz da ne acıdır "geriden" izler dünyayı...

* * *

70 bin sterlin verilmiş bir topçuya, bir diğerine 100 bin sterlin!

Transfer piyasası çıldırmış.

İnsanın aklını kaybedesi geliyor.

Sen "Şampiyonlar Ligi"ne gitmeyi bırak, yakınından dahi geçmiyorsun.

UEFA’da yoksun!

Yaşadığımız ülkenin bütçesi, iki yakasını zor birleştiriyor.

Nedir yani bu coşku?

Ama en acısı şu dostlar, antrenman sahasında, gencecik insanların "işemeye" tuvalet bulamadığı bir altyapımız var bizim!

Hiç ayıbı yok, gerçek bu...

Ağaç köküne işiyor çocuklar, her antrenmanda...

Ama birileri on binlerce sterlin saçıyor ortaya.

Nereden geliyor bu paralar, nereye gidiyor?

Altyapıya yatırım yerine, piyasada birkaç sene görünen, sonra kaybolan insanların "keyfine" özel bir savrukluk yaşanıyor...

* * *

"Finansal Fair Play" diye bir kavram var, dünya futboluna yön veren...

Gelirin nedir, giderin ne kadar?

Finansal havuzunda toplanan kaynaktan altyapıya ne kadar harcıyorsun, kaç çocuğun hayatına dokunuyorsun, gelecek için ne kadar yetenek ortaya çıkartıyorsun?

Dünya bu değerler üzerine titriyor artık.

Kurallar var... Gözetim var... Denetim var...

Uymazsan eğer gözünün yaşına bakmıyorlar...

Çünkü "kaynaklar" değerli...

Çünkü “kirli para”ya yer yok, sporda..

Doğru kullanılmalı imkanlar, rekabet temiz ilerlemeli, gelecek planlanmalı...

Tam bir rezillik yaşadığımız durum...

Sporu da kirletiyorlar!