Yuvacık'ta patlamamış mühimmat

Yuvacık’ta 81 milimetrelik havan mermisi bulundu, bölgeye yakın evler boşaltıldı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, mühimmatın başka noktaya götürülme imkanı olmaması halinde bulunduğu bölgede patlatılacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Orakçıoğlu, endişeye gerek olmadığını, tedbir amacıyla bölgeye yakın evlerin boşaltıldığını kaydetti.

Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığını da dile getiren Orakçıoğlu, söz konusu mühimmatın 1974 öncesine ait olduğunu da sözlerine ekledi.