Yuvacık, Kalkanlı, Karpaşa , Mevlevi ve Kılıçarslan 'ATEŞ' HATTI

Ateşkes koşullarının hüküm sürdüğü adada patlamalar ve ölümlere rağmen yine sivil alanları da kapsayacak şekilde “atış uyarısı” yapıldı. Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “can ve mal emniyeti açısından belirtilen yerlerde ve saatlerde atış yapılacak olan bölgelere girilmemesi gerektiği” belirtildi.

Fehime ALASYA

Güzelyurt Kaymakamlığı atış uyarısı yaptı, açıklamada “can ve mal emniyeti açısından belirtilen yerlerde ve saatlerde atış yapılacak olan bölgelere girilmemesi gerektiği” belirtildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada atışın yapılacağı Yuvacık, Kalkanlı, Karpaşa , Mevlevi ve Kılıçarslan köylerinde belirli noktalara yer verildi.

Askeri atış alanları ile yaşam alanlarının çakışması nedeniyle geçmişte yaşanan kazalara rağmen yeniden sivil alanlara ilişkin uyarı yapılmasına tepki gösteren emekli komutanlara geçmişteki olaylarda ders çıkarılmadığını belirtti.

Atışların hem can hem de mal güvenliği için sivil alanların dışında yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizen emekli askerler, yaşanan patlamalar neticesinde ortaya çıkan felaketlerin ve ardından gelişen sürecin çok erken unutulduğu konusunda hemfikir…

Emekli Albay Öcal Dallı, “Konular yazılıyor, yayımlanıyor ve unutuluyor” derken, atış alanlarının yoğunluklu insan yaşamından uzak, merkezi bir atı alanında olması gerektiğine işaret etti. “Ama maalesef olay oluyor, tüm tedbirler, önlemler söyleniyor ve orada kalıyor. Siyasi makamlar hiçbir adım almıyor” diyen Dallı, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumanın devletin görevi olduğuna dikkat çekti.

Emekli Kurmay Albay Alper Önel: ise “yaşanan bu olayları unutmadan ilgili birimler devreye girmeli” diye konuşurken atış alanlarının daha emniyetli bölgelere taşınması gerektiğini kaydetti.

Emekli Binbaşı Hüseyin Kemal İsmailoğlu da “Duyuru yapılıyor ama bu güne dek hiçbir zaman atış esnasında siviller yaralanmadı, atış sonrası patlamayan mermiler buna neden oldu” diye konuştu.

Askeri birliklerde meydana gelen ve hafızlara kazınan olaylar: 12 Eylül 2019: Çatalköy'de mühimmat patladı

29 Haziran 2019: Yuvacık’ta havan mermisi korku saldı

14 Aralık 2018: Patlayıcı madde 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep oldu

6 Ağustos 2018: Hamitköy’de patlama oldu, 5 işçi ağır yaralandı

16 Mayıs 2018: Alevkayası’nda askeri bölgede mühimmatlar patladı

Eski olaylar yeniden hatırlandı

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından dün yapılan ‘atış’ uyarısı, askeri birlikler, atış alanları ve mühimmatlar yüzünden yaşanan diğer patlamaları ve bunların beraberinde gelen felaketleri akıllara getirdi.

2018’den bu yana ülkede meydana gelen, 5 işçinin yaralandığı ve biri ölümle neticelenen 6 patlama kayıtlara geçti.

Mevlevi’de yaşanan patlama, 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep olmuş, yine 2018 yılı içinde Hamitköy’de yaşanan patlamada ise, 5 işçi ağır yaralanmış, 25 yaşındaki işçi Adem Tunç’un eli kopmuştu.

Ülkede çok büyük etki yaratan ve hafızlara kazınan en son patlama ise Çatalköy Bölgesi’ndeki askeri mühimmatın patlamasıyla meydana gelmişti.

Tüm bu olaylar hala hafızlarda iken Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan ‘atış uyarısı’ gözleri yine alınması gereken tedbirlere çevirdi.

Atışların hem can hem de mal güvenliği için sivil alanların dışında yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizen emekli askerler, yangın, yaralanma ve ölüm riskine karşın ivedilikle tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Emekli askerler, yaşanan patlamalar neticesinde ortaya çıkan felaketlerin ve ardından gelişen sürecin çok erken unutulduğu konusunda hemfikir…

Atış uyarılarını işaret eden emekli askerler, meydana gelen olaylarda ölüm veya yaralanmaların atış gününde değil, sonrasında ‘patlamamış mühimmattan’ kaynaklandığına vurgu yaptı. Bu uyarıların felaketin önüne geçmekte etkili olmadığını dile getirildi.

Patlamalar, Çatalköy, Taşkent, Mevlevi, Hamitköy, Değirmenlik ve Limasol bölgelerinde meydana gelmişti.

Geçtiğimiz yıl askeri bölgelerde peş peşe meydana gelen yangınlarda toplamda 515 dönüm arazi kül olmuştu.

YENİDÜZEN’in Temmuz ayında meydana gele yangınlar neticesinde “Yakış Serbest” başlığıyla kaleme aldığı haberde, geçtiğimiz yıl askeri bölgelerde meydana gelen ve kayıtlara geçen yangınlarda toplam 515 dönüm arazinin kül olduğu ifade edilmişti.

Atışların hem can hem de mal güvenliği için sivil alanların dışında yapılması gerektiğinin altını çizen emekli komutanlar, yaşanan patlamalar neticesinde ortaya çıkan felaketlerin ve ardından gelişen sürecin çok erken unutulduğu konusunda hemfikir…

Emekli askerlerden tedbir ve ivedi çözüm önerisi:

Emekli Albay Öcal Dallı: “Konular yazılıyor, yayımlanıyor ve unutuluyor”

“Atış alanlarının yoğunluklu insan yaşamından uzak, merkezi bir atşı alanında olmalı. Ama maalesef olay oluyor, tüm tedbirler, önlemler söyleniyor ve orada kalıyor. Siyasi makamlar hiçbir adım atmıyor. Arşive bakıldığı zaman yine defalarca bunları konuştuğumuzu görürsünüz, ama bu konular yazılıyor, yayımlanıyor ve kalıyor, unutuluyor. Askerden önce siyasi irade vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak da devletin görevidir.

Her tarafta atış alanları var, bunlar azaltılmalı, bu alanların sivil hayatın dışına alınması gerekiyor. Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi, Çevre Dairesi tüm taraflar bunu oturup irdelemeli. Gerekli tedbirler alınmalı. Bunları yapmak için de önemli olayların, ölümlerin olması beklenmemeli.”

Emekli Kurmay Albay Alper Önel: “Yaşanan bu olayları unutmadan ilgili birimler devreye girmeli”

“Yerleşim bölgeleri geliştikçe sivil halk atış alanların bulunduğu bölgeye yakınlaşıyor. Bu yüzden bir plan dâhilinde bu alanların yerleri sorgulanmalı ve gerekirse yerleşim yerlerinden daha uzak ve birleştirilerek bir veya iki bölgede yapılması uygun olabilir. Aksi takdirde köyler, kasabalar geliştikçe kaza riski gittikçe artmaktadır ve artacaktır. Alanların daha emniyetli bölgelere taşınması gerekir. Aynı şekilde hem atış alanlarının hem de mühimmatların, paylayıcı madde depolarının da yerlerinin sorgulanması ve taşınması gerekmektedir. Yaşanan bu olayları unutmadan ilgili birimler devreye girmeli. Devletin gücü nispetinde ivedilikle bu plana uyulmalıdır.”

Emekli Binbaşı Hüseyin Kemal İsmailoğlu: “Duyuru yapılıyor ama bu güne dek hiçbir zaman atış esnasında siviller yaralanmadı”

“KKTC’nin yüz ölçümüne göre buradaki mevcut askeri birliklerin fazlalığı ve görev ifası için eğitim maksatlı atışlar da gerçektir. Ancak birden fazla çok maksatlı atış alanları ülkede her tarafta var.

Bildiğim kadarıyla Mevlevi ve Beyköy bölgesinde var. Bunların çepeçevre emniyete alınmaları mümkün değil. Bunu belki bir atış alanına indirgeyebilirler. Atış sırasında patlamayan mermilerin bulunup imha edilmesi ise bana göre bu konuda en önemli husustur. Atış sırasında patlamayan mermilerin tümünün rapor edilmesi, bulunması ve imha edilmesi imkansızdır. Kabaca bildirim yapılıyor ama mümkün değil. Belli şartlar bunu etkiler, daha sonra patlamasına neden olabilir. Bu alanlar tarım bölgelerin de dışında olmalı. Maalesef genelde tarıma da açık bölgelerdir. Bu mermi yolu üzerindeki arazilerin birçoğu tarıma açıktır. Hatayla bazı mermiler buna düşebilir.

Sivilin bunlarla olan iletişiminin kesilmesi gerekir. Duyuru yapılıyor ama bu güne dek hiçbir zaman atış esnasında siviller yaralanmadı, atış olmayan günlerde patlamayan mermilerden dolayı olaylar yaşandı. Bu mermiler 74’ten önce kalanlar da olabilir. Bu atışların tamamen sivil halkın temas edemeyeceği alanlarda yapılması şart. Maalesef toplumumuzun kültür yapısı da yöneticilerimiz de unutmaya meyilli. Olaylar yaşanıyor, hatırlıyoruz, tedbirler sunuyoruz ve bir sonraki olaya dek yeniden unutuyoruz.”

Akıllara kazınan patlamalar:

12 Eylül 2019: Çatalköy'de mühimmat patladı

Çatalköy’de, Acapulco Otel'in karşısında bulunan askeri birlikte çıkan yangın, mühimmatların da patlamasıyla kabusa dönüşmüştü. Gece yarısı başlayan patlamalar, sabahın ilk ışıklarına kadar korku saçmıştı. Olayda yaralananlar olmuştu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

29 Haziran 2019: Yuvacık’ta havan mermisi korku saldı

Yuvacık köyünde hayvanlarını otlatan Okan Saygıner tarafından yol kenarında fark edilen 81 milimetrelik patlamamış havan mermisi alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlatılmıştı.

Saygıner’in polise ulaşması ile kısa sürede asker ve polis tarafından bölge güvenlik altına alınırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklemişti.

Mühimmatın bulunduğu bölgede, 40'a yakın ev boşaltılırken vatandaşlar asker ve polisin öncülüğünde patlamanın meydana geleceği bölgeden uzaklaştırılmıştı.

14 Aralık 2018: Patlayıcı madde, 13 yaşındaki Makhir İsmailov’un ölümüne sebep oldu

Mevlevi'de 'askeri alan' olduğu belirtilen arazi içerisinde 13 yaşındaki Makhir İsmailov'un cansız bedeni bulunmuştu.

Polisten yapılan açıklamada Yuvacık'ta yaşayan ve Mevlevi'de arazi içerisinde bulunan İsmailov'un, bölgede bulunan patlayıcı maddeye teması ve mühimmatın patlaması" sonucunda yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

İsmailov'a yapılan otopsinin ardından, damarlarının ve iç organlarının zarar gelmesi sonucunda yaşamı yitirdiği de kaydedilmişti.

6 Ağustos 2018: Hamitköy’de patlama oldu, 5 işçi ağır yaralandı

Hamitköy’ün batı kısmında bulunan atış alanı civarında, bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada bir patlama sonucu 5 işçi yaralanmıştı. Yaralıların kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Sevim Erkmen YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada: "5 yaralıdan birinin sağ bileğinden itibaren eli yok. Yaralıların tümünün patlamaya bağlı ciddi parçalı yaraları var. Filmleri, emar ve tomografileri çekilip detaylı durumlarına bakılacak" demişti.

16 Mayıs 2018: Alevkayası’nda askeri bölgede mühimmatlar patladı

Alevkayası’nda 16 Mayıs 2018’de yangın çıkmıştı. Değirmenlik - Alevkayası yolunun güney kısmında yangın çıkmasıyla, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipler olay yerine akın etmişti. Yangın devam ederken 3 de patlama olmuştu. Patlamalara, askere ait patlamamış mühimmatların neden olduğu bildirilmişti. Can kaybı yaşanmasa da, önemli derecede bir yeşillik alana ve hayvanlara zarar gelmişti.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan:

“Can ve mal emniyeti açısından atış uyarısı”

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan dün yapılan açıklamada ise atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada atışların yağılacağı bölgeler şu şekilde verildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu

Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,

Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.”