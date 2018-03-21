YÜTÜLENLER KULÜBÜ

Rakamlara baktıkça insanın çıldırası geliyor.

Türk Lirası 'pul' olmadı. Pul TL'den daha değerli çünkü!

Rastgele bir tarih seçip baktım. 2011 çıktı. 7 yıl öncesi...

1 Dolar almak için 1,52 TL gerekliymiş.

Şimdi 4'e dayandı Amerikan parası.

Yüzde 160'a yakın değer kaybetmiş bizim zavallı TL...

7 sene evvel 1000 doların TL cinsinden karşılığı bin 520 lira ediyordu. Şimdi aynı Amerika'nın aynı 1000 dolarını almak için 4 bin TL gerek!

* * *

Biz Dolarcı değiliz tabii... Sterlin ve Euro'ya bakalım madem.

Euro 2011'in böyle günlerinde 2,24'ten satılıyordu.

O günlerde Güney'e arabayla geçerken 1 aylık sigortaya ödemeniz gereken para 56 TL idi.

Şimdi aynı 1 aylık sigorta için cepten çıkması gereken meblağ 150 TL'ye yaklaştı!

Bire üç.

Eskiden Özal 'bir koyup üç alacağız' diye Körfez Savaşı'na girmişti.

Sonrası malum...

Ve şimdiki zaman da...

* * *

Gelelim Kıbrıs Türk ekonomisinin kadim para birimi Sterlin'e...

İngiliz Kraliçesi figürlü Sterlin'in 7 yıl önceki değeriyle bugünkü kıymet-i harbiyesi arasındaki fark yüzde 130 civarında...

2011'in ilkbahar döneminde aynı İngiliz'in aynı 1 Sterlini 2,52 TL'den satın alınabiliyordu.

Şimdi pek alınamıyor. Zira 6 TL'ye merdiven dayadı!

O günlerde 250 Sterlin ev kirası ya da taksit ödeyen bir ailenin bütçesinden 630 TL çıkıyordu.

Aynı ailenin aynı 250 Sterlin için bugün ödemesi gereken miktar bin 500 TL civarında!

* * *

Rakamlara baktıkça insanın morali bozuluyor, sinir sistemi allak bullak oluyor.

Kelimenin tam anlamıyla bir 'felaket' yaşıyoruz. Hatta 'buhran'...

Sürekli borçlanmalar ya da elden çıkarmalar nedeniyle belki henüz buz dağının altı tam görülemiyor.

Lakin TL cinsi kazanıp döviz çeşitleriyle yaşam sürebilme imkanı kalmadı artık.

Sürekli yütülüyoruz!

Kimilerinin hoşuna gitmeyecek biliyorum ama şu gerçeği bir kez daha -ve ısrarla- hatırlatacağım:

Eğer çözüm olmazsa, bizi kimse -ama hiç kimse- kurtaramayacak.

Artık 'masal'ın vakti geçti.