Yusuf Yönlüer unutulmadı

4 yıl önce kansere yenik düşerek hayatını kaybeden spor camiasının sevilen isimlerinden olan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü baş antrenörü Yusuf Yönlüer kabri başında anıldı. Bir dönem Gönyeli futbol takımının formasını da giyen ve spor camiası içinde sevilen bir kişiliğe sahip olan Yönlüer’i, ailesi ile birlikte başta Gönyeli Tenis Kulübü olmak üzere tenis camiasının önemli isimleri Yönlüer’i ölümünün 4’üncü yılında kabri başında yalnız bırakmadı.