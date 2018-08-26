Yusuf Hüdan’dan üzen veda

Uzun yıllar Kyrenia Off-Road Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapan, aynı zamanda derneğin kurucu üyesi de olan, 48 yaşındaki Yusuf Hüdan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Girne'nin ve off-road dünyasının sevilen isimlerinden Hüdan’ın bugün yakınları tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Hüdan’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Aile yakınlarından elde edilen bilgiye göre Hüdan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.