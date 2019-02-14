Yürüyüş yolu çöplük oldu

Devrim DEMİR

Ülkedeki çöp sorununun bir türlü önüne geçilemiyor. Denetimsizlik nedeniyle her geçen gün yeni çöp alanı oluşturulmaya devam ediyor.

Girne’ye bağlı Karaağaç köyü yakınlarında yürüyüş parkuru olarak kullanılan ve Alevkayası piknik alanına giden yol üzerindeki toprak alan adeta çöplüğe dönüştürüldü.

Alevkayası yolu üzerinde 50 metre içeride, duyarlı bir vatandaşın gözlem yaparken çektiği görüntüler çevredeki denetimsizliği gözler önüne serdi.

Adeta çöplüğe çevrildi

Kendi bilmez kişi veya kişiler tarafından ağaçlık alana dökülen çöpler, alanı adeta çöplüğe çevirdi. Birçok kişinin yürüyüş yapmak, temiz hava almak için kullandığı toprak zemin çöpten geçilmiyor.

Ev atıklarından, malzeme atıklarına kadar birçok çöp ağaçlık alana gelişigüzel döküldü.

FOTOĞRAFLAR: OLKAN ERGÜLER