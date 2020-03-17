Yurttaştan ‘trafik cezalarının süresi uzatılsın’ talebi

Bazı yurttaşlar, Polis Genel Müdürlüğü’ne ödenmesi gereken trafik cezalarının süresinin dolduğunu fakat ‘hükümetin sokağa çıkmayın’ çağırısına karşın, bu sürenin uzatılmadığını ifade ederek tepki gösterdi.

Cezaların ödenmesi konusunda herhangi bir uzatma kararı olmadığını dile getiren vatandaşlar, devletin bu konuda da bir düzenleme yapmasını talep etti.

Bu süreçte, cezasını ödemeyen vatandaşlar, rakamın katlanacağını ifade ederek, son ödeme tarihlerinin uzatılması gerektiğini belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide ise yasa gereği bu uygulamanın yapıldığı kaydedilerek “Tüm polis merkezlerinde trafik cezası tahsilatı günün her saatinde yapılmaktadır” denildi.

Polis, bunun yasal bir uygulama olduğunu, yasa gereği bu uygulamanın yapıldığını belirterek, “Kesilen trafik cezalarında cezanın, tek katı veya ikiye katlanmış şekilde ödenmesi yasa ile belirlenmiştir. Tüm polis merkezlerinde trafik cezası tahsilatı günün her saatinde yapılmaktadır.” dedi.