Ayşe GÜLER

İçişleri Bakanlığı’nda manzara değişmedi, dün onlarca kişi ‘yurttaşlık’ işlemleri için Muhaceret Dairesi Yurttaşlık Birimi’ne akın etti.

‘KKTC Yurttaşlığı’ alabilmek için sabahın erken saatlerinde Bakanlığa giden vatandaş adayları, sıra numarası aldıktan sonra saatlerce kuyrukta bekledi.

Koridorlar doldu taştı…

Bakanlığın koridorları ‘yurttaşlık’ işlemleri nedeniyle dün doldu taştı.

Çocuklar da dahil birçok kişi, işlem sırasının kendilerine gelmesini bekledi.

Sıra yavaş ilerledi, vatandaşlar şikayet etti…

İşlemlerin yavaş ilerlemesi, vatandaşlar arasında şikayet konusu oldu.

İsmini vermeyen bir kişi, sabah saat 9.00’da bakanlığa geldiğini ancak 3 saat geçmesine rağmen sıranın halen kendisine gelmediğinden dert yandı.

İşinden izin alıp geldiğini ifade eden aynı kişi, “Burada herkes, her şey yavaş... Bu kadar da olmaz, işimiz gücümüz var” diyerek tepkisini de dile getirdi.

8 yeni yurttaş daha!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararı ile yurttaşlığa alımlara devam ediyor.

3 Şubat tarihli Resmi Gazete’ye göre 8 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.

Vatandaşlığa alımlar, Yurttaşlık Yasası’nın 9 (1) (B) ve 9 (1) (C) maddesi kapsamında gerçekleşti.

Yurttaşlığa alınan isimler ise şöyle: 1972 Antakya doğumlu Kerim Harnuboğlu, 1998 doğumlu Ali Ekber Doğan, 1993 Antakya doğumlu Gülden Uslu, 1979 İskenderun doğumlu Ferit Sayıcı, 1984 Kağızman doğumlu Murat Aladağ, 1987 Tarsus doğumlu Murat Kaya, 1965 Amasya doğumlu Barbaros Özkaptan, 1967 Gümüşhane doğumlu Sezayi Gök”