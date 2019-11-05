“Yurttaşlık konusunda bakanlar kurulunda uzlaşı varsa sorun nedir açıklayın?”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Meclis Genel Kurulu toplantında, “Vatandaşlık Yasası” ile ilgili güncel konuşma yaptı, ‘Vatandaşlık Yasası’nın akıbetini sordu.

Akansoy, Vatandaşlık Yasasının bir an önce Meclise sevk edilmesini istediklerini ve niye sevk edilemediğini bilmeye herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

Hazırlanan yasanın basit, net, toplumun geleceğine ışık tutan bir yasa olması ve var olan anomalilikleri de ortadan kaldırılması gibi benzeri öneme sahip konularda adım beklediklerini dile getiren Akansoy, haksız vatandaşlıkların yargı yoluna gitmesinin de sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Belirsizliğe bağlı siyasetlerle devam etmenin zor olduğuna işaret eden Akansoy, vatandaş olacak kişilerin de oryantasyonlardan geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Akansoy, İçişleri Bakanı’ndan vatandaşlık yasasıyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi.

Akansoy "BRT'de sansür" olayını gündeme taşıdı

Akansoy, geçtiğimiz Cuma günü UKÜ’de yapılan toplantıda Barolar Birliği Başkanı Hasan Esandağlı’nın ve TC Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’nun konuştuğunu, Feyzioğlu’nun Kıbrıs konusunda Ankara’da alınan kararı anlattığını söyledi. Feyzioğlu’nun Kıbrıs konusunda daha çok bilgi sahibi olması gerektiğini ifade eden Akansoy, Esendağlı’nın konferans konuşmalarına BRT tarafından sansür uygulandığını savundu.

Esandağlı’nın sosyal medyadan paylaştığı mesajı kürsüden okuyan Akansoy, BRT’nin bu olaydan sonra resmi bir açıklama yapmadığını belirtti.

Konunun önemli olduğunu ve bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmak durumunda olunduğunu kaydeden Akansoy, bunun olmaması halinde BRT’nin sansür yaptığını değerlendireceklerini belirtti.

Akanoy, BRT’nin herkes için çok önemli bir kurum olduğunu ve daha dengeli bir politik anlayış içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü olduğunu da hatırlatan Akansoy, Ecevit’in Kıbrıs’la ilgili söylemlerinden parçalar okuyarak Esendağlı’nın da aynı bakış açısıyla bir konuşma yapmak istediğini söyledi.



“Yurttaşlık konusunda bakanlar kurulunda uzlaşı varsa sorun nedir açıklayın?”



Akansoy’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Geçtiğimiz hafta UKÜ’de bir toplantı yapıldı. Toplantıda “Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk” başlığı söz konusuydu ve orada çeşitli konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalardan bir tanesini de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptı. Bizim de Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanımız Sayın Hasan Esendağlı da orada konuşmacılar arasındaydı ve konuşmasını yaptı. Özellikle Feyzioğlu son zamanlarda Kıbrıs Sorunuyla ilgili adamıza gelmekte görüşlerini ortaya koymakta ve Kıbrıs Sorununda artık son karar diye almış oldukları kararı bir şekilde lobi faaliyetiyle kamuoyuna duyurmaya çalışmaktadır. Sayın Feyzioğlu Ankara’da aldıkları son kararın Kıbrıs Sorununda artık herhangi bir müzakereye gerek olmadığını, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet üzerinden bir devlet politikasıyla şekillendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ankara’da biz böyle bir karar aldık bu karar son karardır ben bu kararı Türkiye’de yetkili siyasilerle görüştüm dolayısı ile siz de bu karara uyun diye gezip konuşuyor. Kendisinin uzmanlık alanına bizim saygımız sonsuz ama Kıbrıs Sorununu bilmediğini ve bu konuda daha çok okuması gerektiğini buradan söylemekte çekinmiyorum. Çünkü Kıbrıs Sorunu tarihine baktığımızda bu tür uzman arkadaşlar Türkiye’den çok gelip gittiler ve çok uyumsuzluk yarattılar. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bundan daha önemli konu şu: Bahse konu konferansa ne yazık ki bir sansür uygulanmıştır. Sansürü uygulayan da BRTK olmuştur. BRTK bu konuyla ilgili açıklama da yapmadı. Bu konuyla ilgili teknik bir sorundan kaynaklanan bir durum varsa bunu BRTK yetkililerinin resmi olarak açıklamak durumundadırlar. Eğer bu açıklama yapılmazsa biz bunun bir sansür olduğunu düşünmeye devam edeceğiz ve BRTK’nın sansür uyguladığını kabul edeceğiz. BRTK hepimiz için çok önemlidir. Bu konuda daha dengeli bir politika içinde olması gerekmektedir.”



“Yurttaşlık konusunda bakanlar kurulunda uzlaşı varsa sorun nedir açıklayın?”

“Yurttaşlık Yasası’yla ilgili olarak Sayın Bakanı izliyoruz ve bilgi edinmeye çalışıyoruz. 9 Ekim’de yaptığı açıklamada Yurttaşlık Yasası’nın revize edilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda uzlaşı olduğunu belirtmiştir. Beyaz ve yeşil kimlikle ilgili de çeşitli düzenlemeler yapılacağını ve bu düzenlemeler sonucunda bu kimliklere sahip olan kişilerin rahatlatılacağını söylemiştir. Günün sonunda Yurttaşlık Yasası konusu bu ülkede konuşulmamalıdır diyor. Fakat bu konu artık yasallaştıktan sonra konuşulmayacak. Yurttaşlık konusu Kıbrıs Türk toplumunda bir yaradır ve bu yaranın kapatılması gerekmektedir. Biz CTP olarak daha önce bu konuda destek olacağımızı açıklamıştık. Biz bu yasanın bir an önce Meclise sevk edilmesini istiyoruz. Eğer Bakanlar Kurulunda bu konuda uzlaşı varsa sorun nerededir? Bunu bilmek istiyoruz. Bize çıkın deyin ki sorun budur veya son aşamasına geldi şu günlerde bu iş olacak. Bunu deyin ki halk da rahatlasın. Bu adımı Meclis olarak el birliğiyle yerine getirelim. Çıkarılacak olan yasanın basit ve güçlü bir yasa olması lazım. Çok fazla ayrıntıya boğulmuş bir yasa bizi daha çok karmaşaya iter. Toplumun geleceğini açıkça göreceği bir yasa olması gerekir.”



“Evlat edinme konusunda şu anki yasada ciddi sorunlar var”

“Şu anda yürürlükte olan yasada bazı anomalilerin de giderilmesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de evlat edinmeyle ilgili konudur. Şu anki yasada ciddi sorunlar vardır ve bu sorunların ortadan kalkması önemlidir. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılması konusunun Meclise aktarılması veya oradaki zorunluluk ilkesinin ortadan kaldırılması da önemli bir konudur. Esas kritik konu nasıl bir düzenlemeyle vatandaşlık verilecek? Hem var olan durumun iyileştirilmesi hem bugüne kadar yapılan haksız vatandaşlıkların yargıya aktarılmasının yolunu açılması hem de bundan sonra nasıl vatandaşlık yapılacağının konusu netleşmelidir. Biz artık belirsizliğe bağlı bir siyasetle varlığımızı sürdüremeyiz. İcra makamına kim gelirse gelsin bilecek ki yasa budur ve kendisinin iki dudağının arasında değildir bu konu.



Nüfus Sayımı konusu

“Nüfus sayımı konusuyla ilgili çeşitli mesajlar da verilmiştir. Ama ben inanıyorum ki nüfusun ayrıntılı bir şekilde net olarak belirlenmesi icraatın planlanması açısından denetimin geliştirilmesi açısından esastır. Başka türlü olmaz. Öngörülerle bu işin altından kalkamayız.”