"Yurttaşlık iptalleri" için önerge hazırlığı

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, UBP-DP Hükümeti döneminde verilen 2 bin ‘istisnai yurttaşlıklar’ ile ilgili incelemede son aşamaya gelindiğini açıkladı, hukuka aykırılık tespit edilenlerin iptali ile ilgili bu ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na önerge sunacaklarını, ‘belirsizlik’ olan dosyalara yönelik ise Hukuk Dairesi’nden görüş alınacağını belirtti. TÜM DOSYALARA TEK TEK İNCELEME… YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, yurttaşlıkla ilgili her dosyanın ‘gerekçesi’, ‘yasaya uygunluğu’ ve ‘yasanın aradığı diğer şartları tamamlayıp, tamamlamadığının’ tek tek incelendiğini kaydetti. Baybars’ın açıklamalarının satırbaşları: UBP-DP Hükümeti döneminde verilen 2 bin ‘istisnai yurttaşlıklar’ ile ilgili incelemede son aşamaya gelindi.

Hukuka aykırılık tespit edilenlerin iptali ile ilgili bu ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na önerge sunacağız, ‘belirsizlik’ olan dosyalara yönelik ise Hukuk Dairesi’nden görüş alacağız.

Hukuk dışı tespit edilen yurttaşlıklarla ilgili bir rakam elimizde var. Ama telaffuz etmek doğru değil.

İdari işlemler, yasaya aykırılık olması halinde yine idare tarafından belli koşullarda geri alınabilir.

Şartlı Tahliye Tüzüğü ile Ceza İnfaz Koşulları’nda değişiklik yapılmasının gündemde…

Kırsal kesim arazileriyle ilgili yoğun talep sürüyor, bu konudaki hukuksuzluklarla ilgili de yapılan talepler değerlendiriliyor.

Yenierenköy Belediyesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sendikaya bu konudaki çalışmaları tamamlaması için Çarşambaya kadar süre tanıdık. Cuma günü tüm taraflar, Başbakanlıkta bir araya gelecek.

Ayşe GÜLER

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, UBP-DP Hükümeti döneminde verilen, 2 bin ‘istisnai yurttaşlıklar’ ile ilgili incelemede son aşamaya gelindiğini açıkladı, hukuka aykırılık tespit edilenlerin iptali ile ilgili bu ay içerisinde Bakanlar Kurulu’na önerge sunacaklarını, ‘belirsizlik’ olan dosyalara yönelik ise Hukuk Dairesi’nden görüş alınacağını belirtti.

Hiçbir dosyanın incelemeye tabi tutulmadan iptal edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Baybars,

bu nedenle yurttaşlıkların her bir dosyasının ‘gerekçesi’, ‘yasaya uygunluğu’ ve ‘yasanın aradığı diğer şartları tamamlayıp, tamamlamadığının’ tek tek incelendiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, ilk nazarda toplumda da çok fazla tartışılan, geçmiş hükümet döneminde verilen istisnai yurttaşların incelendiğini ancak geriye dönük araştırmaların süreceğini dile getirerek, “Hukuka aykırı olan her şeyin üzerine gideceğiz.” dedi.

Yasaya uygun şekilde verilen yurttaşlıklar ve diğer yurttaşlık başvurularıyla ilgili işlemlerin devam ettiğini de belirten Baybars, “Toplumun her kesiminde bir panik havası var. Ancak yasaya uygun şekilde vatandaşlık hakkı elde edenlerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok.” şeklinde konuştu.

“Hukuk dışı yurttaşlıklarla ilgili rakam tespiti var ama telaffuz etmek doğru değil”

Şu anda hukuk dışı tespit edilen yurttaşlıklarla ilgili bir rakamın ellerinde olduğunu ancak bunu telaffuz etmenin doğru olmayacağını dile getiren Baybars, “Hukuka aykırı tespit edilen yurttaşlıklar var, epeyi sayıda… Şu anda 2-3 koldan çalışmalar yapılıyor. Rakam var ama bunu telaffuz etmek için çok erken…” dedi.

Baybars, “Yasaya aykırılık çok kolay tespit edilecek şeyler değildir, bizler de mahkeme değiliz. Bakanlığın hukukçu kadrosu kısıtlı, kendi ölçütlerimizle incelemeler yapıyoruz.” diye konuşarak, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesinin idari bir işlem olduğunu, bu tür idari işlemlerin de yasaya aykırılık olması halinde yine idare tarafından belli koşullarda geri alınabileceğini söyledi.

Merkezi Cezaevi…

“Şartlı Tahliye Tüzüğü ile Ceza İnfaz Koşulları’nda değişiklik gündemde”

Baybars, Merkezi Cezaevi’nde 28 Mart’ta başlayan ‘yemek almama’ eyleminin dün öğle saatlerinde sona erdiğini açıkladı.

Yemek almama eyleminin sona ermesi öncesinde dün sabah itibariyle bu eyleme katılan mahkum sayısının 6’ya düştüğünü hatırlatan Baybars, mahkumların öğle saatlerinde rutin olarak verilen yemekleri almadığını ancak kantinden yemek alma imkanlarına sahip olduklarını belirtti.

Baybars, mahkumların talepleriyle ilgili cezaevindeki fiziki imkansızlıklardan kaynaklanan sıkıntılar olduğuna değinerek, bu sorunları çözmek adına cezaevinin kapasitesi ve şartları çerçevesinde her türlü iyileştirmeyi yaptıklarını ifade etti.

Bunun yanı sıra cezaevindeki mahkum ve tutuklulukların bireysel bazda da nakil ve şartlı tahliye ile ilgili bazı taleplerinin bulunduğunu söyleyen Baybars, Şartlı Tahliye Tüzüğü ile Ceza İnfaz Koşulları’nda değişiklik yapılmasının gündemde olduğunu aktardı.

Baybars, yapılacak değişikliklerle daha şeffaf ve adil bir pozisyonun yaratılmasının amaçlandığını, kişinin ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu konuda ilgili paydaşlardan görüş talebinde bulunduklarını, ilgili kesimlerin bazılarından görüşlerin iletildiğini, bazılardan ise görüş beklediklerini söyleyen Baybars, özetle şöyle devam etti: Ceza İnfaz Yasalarının da değişmesi gerekiyor. Bunların çalışmasını başlattık. Temelde, cezanın verilmesinden sonraki aşamada Ceza İnfaz, Cezaevi Disiplin Yasası ve Tüzüklükleri’ndeki eksiklikler bizi bu noktaya getirdi. Bu eksikliklerin tamamlanması için çalışıyoruz.

Kırsal kesim arazileri…

“Hem yoğun talep var, hem de hukuksuzluk incelemesi sürüyor”

Kamuoyunda tartışma yaratan kırsal kesim arazilerine de değinen Baybars, bu konudaki yoğun talebin halen sürdüğünü kaydetti.

Baybars, kırsal kesim arazilerinde yapılan hukuksuzluklarla ilgili de yapılan talepler üzerine değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Yenişehir’deki yurt:

Başsavcılık görüşü bekleniyor

Yenişehir’deki yurt meselesine yönelik, Şehir Planlama Dairesi’nin verdiği kararın uygunluğuna yönelik İçişleri Bakanlığı’na iki aşamalı itiraz yapıldığını söyleyen Baybars, tüm bu itirazların incelendiğini ve uygun bulunduğunu belirtti.

Baybars, söz konusu arazinin hazine malı olarak ayrılmış, rezerv bir arazi olduğunu ifade ederek, kira sözleşmesi yapılması aşamasında Kamu İhale Yasası kapsamında ihaleye çıkılıp, çıkılmaması gerektiği ve bu boyuttaki hukuka uygunluk ile ilgili Başsavcılıktan görüş beklediklerini aktardı.

“Bu görüş olumsuz gelirse iptale gideceğiz.” diyen Baybars, Şehir Planlama Dairesi nezdinde yapılan işlemlerde herhangi bir sakatlık olmadığını da sözlerine ekledi.

Yenierenköy Belediyesi…

“Cuma günü taraflar bir araya geliyor”

Öte yandan Yenierenköy Belediyesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, sendikaya bu konudaki çalışmaları tamamlaması için Çarşambaya kadar süre tanındığını belirten Baybars, Cuma günü tüm tarafların Başbakanlıkta bir araya geleceğini de aktardı.



