‘Yurttaşlık davası’ yine başlayamadı

Didem MENTEŞ

Bakanlar Kurulu’nun hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal ettiği 174 ‘istisnai vatandaşlıklar’ ile ilgili dava duruşmaları henüz başlamadı.

Davayı yürütmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen avukat Uğur Çulhaoğlu’nun sözleşmeli olarak atandığının Resmi Gazete’de ilan edilmesi ve Başsavcılığın Çulhaoğlu’nu bu davalara yetkili kılması hususunda emirname yayınlamasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanarak duruşmalara başlanması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararının iptali ve ara emri alınması için Lütfü Ayhan Köksal ile Ö.A isimli kişinin açtığı iki ayrı davanın, ön görüşmesi dün yeniden Yüksek İdare Mahkemesi’nde yapıldı.

Yüksek İdare Mahkemesi yargıcı Beril Çağdal’ın bakacağı davacı Lütfü Ayhan Köksal’ın davası 11 Temmuz’a, YİM yargıcı Gülden Çiftçioğlu huzurundaki davacı Ö.A. isimli kişinin davası da 12 Temmuz’a ertelendi.

Her iki davada da tarafların hazır olup, duruşmalara başlanması bekleniyor.

Davayı yürütmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen avukat Uğur Çulhaoğlu’nun sözleşmeli olarak atandığının Resmi Gazete’de ilan edilmesi ve Başsavcılığın Çulhaoğlu’nu bu davalara yetkili kılması hususunda emirname yayınlamasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanarak durşmalara geçilmesi bekleniyor.

Öztürk: “Bakanlık ek süre talep etti”

Yargıcın odasında dün yapılan ön görüşme sonrası YENİDÜZEN’e bilgi veren davacı avukatlarından Enver Öztürk, İçişleri Bakanlığı adına davayı yürütmesi için avukat Uğur Çulhaoğlu’nun sözleşmeli olarak atanmasıyla ilgili 6 Temmuz’da Bakanlar Kurulu’ndan onay çıktığını söyledi. Bu işlemlerin Resmi Gazete’de yayınlanması ve Başsavcılığın da Uğur Çulhaoğlu’nu bu davalara yetkili kılması hususunda emirname yayınlaması gerekeceğini aktaran Öztürk, bu prosedürlerin tamamlanması ardından duruşmanın yapılması hususunda Bakanlığın mahkemede ek süre talep ettiğini belirtti.

Öztürk, Mahkemenin prosedürlerin tamamlanması ve duruşmalara başlamak için 12 Temmuz Perşembe gününe davayı tehir ettiğini aktardı.