‘Yurttaşlığınız ülkemize hayırlı olsun’

Yüksek Seçim Kurumu’nun ciddi uyarısına rağmen Ulusal Birlik Partisi adayları “KKTC yurttaşlığı verilen” isimlere mesaj ve telefonla ulaşmaya devam ederek, vaatlerde bulunuyor, oy istiyor.

“KKTC yurttaşlığı”nın oy talebine dönüştüğü 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimi öncesinde YENİDÜZEN muhabiri gelen ihbarlar üzerine 750 60 00 numaralı telefona ulaştı.

YENİDÜZEN’in telefonuna “Ulusal Birlik Partisi” adına yanıt veren görevli, “kalabalık bir ekip emrinizdedir” dedi.

Telefon numarasının Girne Milletvekili Adayı Bulut Akacan’a ait Holding adına kayıtlı olduğu belirlendi.

UBP Adayı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yeni KKTC Yurttaşları’nın cep telefonlarına gönderdiği mesaja, bir diğer UBP Adayı Bulut Akacan adına yapılan aramalar eklendi.

‘Kalabalık ekip emrinizde… Destek hattını arayın’

YENİDÜZEN muhabiri ile görüşen görevli “vatandaşlığın hayırlı olması” dileklerini ilettikten sonra “Bulut Bey’in selamını” gönderiyor, “kalabalık bir ekibin emrimizde” olduğunu belirtiyor ve bir başka “destek hattı” numarası veriyor.

İŞTE YENİDÜZEN’in YENİ KKTC YURTTAŞLARI’NI ARAYAN NUMARAYLA YAPTIĞI GÖRÜŞME:

- Alo, merhaba neresi?

- Kimdi, isim alıyım…

- Telefonumda cevapsız arama buldum ben, o yüzden aramıştım.

- Büyük ihtimal bizim tarafımızdan aranmışsınızdır. Sizleri Ulusal Birlik Partisi’nden aradık hanımefendi, müsait miydiniz?

- Ulusal Birlik Partisi…

- Ulusal Birlik Partisi evet!

- Buyurun…

- İsminizi rica edebilir miyim hitap açısından…

- Ne ile ilgili?

- Sizleri Girne UBP 3 nolu vekil adayımız Bulut Akacan adına arıyorum, ismim Elif nasılsınız?

- Teşekkür ederim, buyurun.

- Vatandaşlığınızın sizin adınıza ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz öncelikle. Bu ülkede sizlerin de görüş ve önerilerinizi kolayca aktarabilmeniz adına seçim ve seçim sonrasında sizlerle olan bu iletişimimizi devam ettirmek adına kalabalık bir ekip kurduk. Bu ekip de size yardımcı olmak adına emrinizde olacaktır. Bulut Bey’in de sizlere selamı var. İletmemizi istediğiniz herhangi bir mesajınız var mıydı?

- Ne gibi bir yardımdır bahsedilen?

- İletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Söylemek istediğiniz… Veya WhatsApp destek hattımız var, verebilirim. Görüş ve düşüncelerinizi paylaşırsınız.

- Bu irtibat görüş ve düşüncelerimizi paylaşmak için mi?

- Evet, evet…

- Yardım falan dediniz de…

- Yardımcı olmak için kalabalık bir ekip kuruldu burada, hani bu ekiple görüşeceğiniz destek hattı numaramızı verebilirim size. Oradan Bulut Bey sizlerle ilgilenecektir. İletmemizi istediğiniz özellikle bir şey varsa ben Bulut Bey’e iletirim.

- Ben alayım numarayı lütfen.

- 0533 822 9954

- Çok teşekkür ederim. Seçimden sonra mı aktif olacak?

- Yok şu anda aktifiz hanımefendi… Seçim öncesi de, seçim sonrası da her zaman aktif bu numaramız.

- Anladım, çok teşekkür ederim…

- Rica ediyorum, iyi günler, hoşça kalın…

Yüksek Seçim Kurulu UYARMIŞTI:

“Oy için çıkar, görev ve hizmet teklif edenler veya sağlayanlar 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir”

Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile oy için seçmene çıkar, hizmet ve görev teklif edenlerin veya sağlayanların 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği konusunda uyarmıştı.

YSK, yayınladığı 22 numaralı duyuruda, son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yasal mevzuatı hatırlatmıştı.

YSK’nın açıklamasında, “Oy için çıkar, görev ve hizmet teklif edenler veya sağlayanlar 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir” denilirken, verilen, vaat edilen veya sağlanan çıkarlar, seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil giderleri veya hizmetlerinin karşılığı olarak gösterilse dahi hükmün aynı olduğuna işaret edilmişti.

YSK’nın açıklamasında şunlar aktarılmıştı:

“5/1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 188(1) maddesi ‘kendisine veya başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene çıkar veya sair hizmetler teklif eden, vaat eden veya veren yahut resmi veya genel görevler veya özel hizmet ve çıkarlar vaat eden veya sağlayanlar, 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

‘Verilen, vaat edilen veya sağlanan çıkarlar, seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil giderleri veya hizmetlerinin karşılığı olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır’ demektedir. Yine Yasa’nın 210. maddesinin 1. fıkrası ‘bu yasada yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu yasanın uygulanması ile ilgili olup da genel kurallara göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun, haklarında genel kurallar dairesinde kovuşturma yapılır. 210. maddenin 2. fıkrasında ise ‘ilgili kimseler ve siyasal partilerin ‘şikayetname’ vermek suretiyle dava açılmasını isteyebilecekleri belirtilmektedir.”