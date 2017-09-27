Yurttaşlığa 15 kişi daha!

YENİDÜZEN (Özel)

Bakanlar Kurulu kararıyla 15 kişi daha vatandaş oldu. UBP-DP Azınlık Hükümeti, olağan yurttaşlık hakkı kazananlar ya da Bakanlık onayı ile bu statüyü alanlar dışında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘zorunlu’ ya da ‘istisnai yurttaş’ yapmayı sürdürüyor.

Bakanlar Kurulu’nun 11 ila 18 Eylül’deki toplantılarında; Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’nci fıkrasının C bendi gerekçe gösterilerek, 15 kişi daha KKTC yurttaşlığına alındı.

Kararlar, 21Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle: