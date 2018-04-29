Yurttaşa sorduk, "Başbakan olsan ilk icraatın ne olurdu?"

Fehime ALASYA

Ülkede yaşayan yurttaş, adada pek çok sorun bulunduğuna vurgu yaparak, ekonomiden sağlığa, çevreden ulaşıma, pek çok konuda dert yandı, “Başbakan olsan ilk hangi icraatı yapardın” sorusuna yanıt verdi.

Hükümetin icraatlarını yakinen takip ettiğini belirten pek çok vatandaş, gelişmelerden memnuniyet getirerek, şahsen sıkıntıları aşabilmenin yollarını aradı, ‘Başbakan olsaydım nereden başlardım?’ diye düşündü…

Döviz, vatandaşlıklar, müşavirlik, ülkeye kimlik ile gerçekleştirilen giriş çıkışlar, sağlık, çevre, kadın ve çocuk hakları, banka kredileri gibi konulardan yakınan vatandaş, Başbakan olması halinde bu alalara hemen müdahale edeceğini belirterek, geleceğe dair umutlu olduğunu belirtti.

Geleceğe dair umut pompaladığını belirten vatandaşların yanı sıra ülkenin ‘sorunlar yumağı’ haline döndüğünü belirterek karamsar olduğunu düşünen kişiler olduğu da görüldü.

Ülke refahının arttırılmasının önemine değinen vatandaşlar, bu bağlamda ekonominin daha iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Hazal Durmaz: “Vatandaşlık konusunda el atıp köklü değişiklikler yapardım”

“20 yıldır bu adadayım ama hala vatandaş olamadım. Başbakan olsaydım vatandaşlık konusunda el atıp köklü değişiklikler yapardım. Hakkı olanları mağdur etmezdim. Bu konu ele alınırken, yapılan haksızlıkların yanında, yapılmadan haksızlığa uğrayanlar da irdelenmeli, torpil olayı ortadan kaldırılmalı.”

Cem Özdemir: “Başbakan olsaydım işe önce yollardan başlardım”

“Ben Başbakan olsaydım işe önce yollardan başlardım. Bu konuyu mercek altına alırdım. Ülkedeki, özellikle şehir merkezlerindeki trafiği hafifletmek için derhal bir şeyler yapardım. Yolların hali deseniz içler acısı, her yer çukur, bir an önce bunları ele alırdım.”

Birgül Bulgurcu: “Şehirlerde toplu taşıma özendirilmeli”

“Öncelikle kira ücretlerinin ele alınması gerek. Ülkede TL kullanımını mecbur kılar veya bu yönde teşvikler sağlardım. Bunun yanında ülke trafiğini rahatlatmak için öncelikle toplu taşımayı kalkındırırdım. Özellikle şehirlerde toplu taşıma özendirilmeli, kullanımı arttırıcı tedbirler alınmalı. Şehirde taksi dışında toplu taşıma kullanılmıyor, bu çok kötü…”

Fehim Atasay: “İyileştirmelerin bir an önce vatandaşın cebine yansıması gerek”

“Başbakan olsaydım ilk işim döviz kurlarına müdahale ederdim. Yapılan veya yapılması planlanan önemler konuşuluyor ama biz vatandaş olarak cebimize giren ve çıkana bakıyoruz. Yapılan iyileştirmelerin bir an önce vatandaşın cebine yansıması gerek. Hükümetin çalışmasından memnun değiliz dersek yakışık almaz, şimdilik iyi başladılar. Müşavirler konusunda daha cazip uygulamalar yapılmalı, bu konu devlete külfet, özel sektör çalışanlarına da haksızlık… Bankalardaki kredilere de el atılmalı, vatandaş borç batağına girdi.”

Haluk Giray: “Özel ile devlet arasındaki uçurum kapatılmalı”

“Hayvan hakları, kadın ve çocuk hakları gibi konularda yasalar bir an önce yapılıp yürürlüğe girmeli. Ekonomi, sağlık gibi alanlarda büyük sıkıntılar var, bunlar çözülmeli. Çalışma sektöründe özel ile devlet arasındaki uçurum ise kapatılmalı. 1 Mayıs’ta çalışacak olan özel sektör, emeğinin karşılığını alamayacak.”

Reşit Sarıçiçek: “Daha çok yeni bir dönem, gelecek zaman için umutluyum”

“Siyasi, çevre, ekonomi gibi birçok alanda sorun var. Bunlara yavaş yavaş el atılıyor diye düşünüyorum. 70 gününü dolduran hükümetin koalisyon olması bence halkın avantajına bir durum, bunun olumlu etkilerini görüyoruz. Daha çok yeni bir dönem, gelecek zaman içinde iyi bir şeyler yapılacağından yana umutluyum.”

Nurten Tayançlı: “Özel sektör ile devlet çalışanları arasında büyük haksızlık var”

“O kadar çok sorun var ki nereden başlanır bilemiyorum, çok afallardım sanırım. Özel sektör ile devlet çalışanları arasında büyük haksızlık var. Bir devlet memuru ayda 6 bin TL alıyorken, özel bir çalışan 3 bin TL bile alamıyor. Sosyal hakları deseniz neredeyse yok, bu hiç adil değil. Onlarca müşavir hiç çalışmadan maaş alıyor, özel sektörde çalışan çocuklarımız eziliyor, bunların bir an önce engellenmesi gerek.”

Mert Metti: “Ülke refahı arttırılmalı, ekonomi iyi yönetilmeli”

“İlk önce ekonomi ve halkın refahı için çalışmalar başlatırdım. Zaten tüm bunları yapsak birçok sorun da çözülür. Ülkedeki ekonominin daha iyi yönetilmesi gerek, devlet iş sektörüne destek çıkmalı, tanınması, kalkınması için elinden gelen kolaylığı yapmalı. Ülke refahı arttırılmalı.”

Güneş Alakan: “Sorunlar yumağı nasıl çözülür bilemiyorum”

“Başbakan ben olsam dahi bu adada bir şeylerin değişebileceğine çok inanmıyorum. İş piyasasındaki vergiler, kiralar, döviz, sağlıktaki sorunlar derken uzayıp giden bir sorunlar yumağı var. Tüm bunlar nasıl çözülür bilemiyorum, umarım çözülür…”

İlgin Göçer: “Kapılardan kimlik ile giriş çıkışlar yasaklanmalı”

“Hükümetin başlangıcından memnunuz, Başbakanımız çalışıyor. Atılan adımlar güzel… Biraz daha zamana ihtiyaçları var. Bazı konularda istikrarlı olmalılar. Mesela ben Başbakan olsaydım kapılardan kimlik ile giriş çıkışları yasaklardım. Bu konuya hemen el atılmalı.”