Yurttaşa sorduk: ‘Başbakan olsam!’

Didem MENTEŞ- Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan yurttaşlar ülkede pek çok sorun olduğuna vurgu yaparak, eğitimden sağlığa, çevreden ulaşıma kadar her alanda köklü değişim yapılması gerektiğini işaret etti, sistemden yana dert yandı.

YENİDÜZEN sokağa inerek vatandaşın nabzını tuttu, “Başbakan olsanız ilk işiniz ne olurdu” diye sordu, çözüm önerilerini dinledi.

Ülkede yapılması gereken birçok icraat olduğuna dikkat çeken yurttaş, sorunlara ilginç ve farklı çözümler üretti, seçim öncesi siyasilere de önemli mesajlar verdi.

Eğitim ve sağlık ilk sırada

“O kadar çok sorun var ki nereden başlardım bilemiyorum” diyenlerin yoğunlukta olduğu yurttaşlar, sağlık, eğitim, trafik, çevre gibi birçok alanda köklü değişim yapılmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Ülkede artan nüfus sayısıyla birlikte daha fazla okul açılması ve eğitim müfredatına yenilikler getirmek istediklerini söyleyen bazı yurttaşlar, eğitim sisteminin gözden geçirilmesine dikkat çekti.

Sağlık sektörünün de değiştirmek istedikleri pek çok sıkıntı olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, trafik sorunu için oto park ve alt-üst geçit gibi alternatifler yaratabileceklerini aktardı.

Müşavirler sıkıntısı

Müşavirler ordusu yaratılmasını eleştiren bazı yurttaşlar, müşavirlerin faal olacak icraatlar yapmak istediklerini aktardı. Kimi yurttaş da devlet dairelerindeki hantallıktan dert yandı, kontrol mekanizmasının işlemediğini savundu.

Ülkedeki sorunların değişmeyeceğine inanan kimi yurttaş ise Kıbrıs sorunun biran evvel çözülüp federal bir Kıbrıs kurulmasının köklü çözüm olacağını savundu.

Siyasilere mesajlar

Seçimden sonra göreve gelecek olan siyasiler de mesajlar veren vatandaşlar, eğitim sisteminin yeniden oluşturulmasını talep ederek, ülkedeki yoğun trafik sorununa köklü çözümler üretilmesini istedi. Ülkede genel anlamda çevre felaketi yaşandığına işaret eden yurttaşlar, çevre ve görüntü kirliliğine yönelik çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi. Polisin sivile bağlanmasını, müşavirliğin kaldırılmasını, makam aracı uygulamasının kaldırılmasını, trafik yoğunluğunu azaltacak alt-süt geçitler, eğitim ve sağlık sektörünün alt yapısını yeniden sağlanmasını talep etti.

Yurttaşlar ne dedi?

Tan Amber: “KKTC denilen çocuk kesinlikle ilaç verilip öldürülmeli”

“İlk icraatım çözüm olması için uğraş verirdim. Çünkü çözümden ötesi yok… Çözüm olmadan sakat bir çocuğu, olmayan bir ülkeyi var etmek çabası içerisinde istediğini yapamazsın. KKTC denilen çocuk kesinlikle ilaç verilip öldürülmesi lazım, çözüme federal çözüme gidilmedi lazım. Benim inancım en baştan beri budur”

Mehmet Salih Çağansoy: “Hukukla işe başlardım”

“Hukuk olan bir ülke yaratmaya çalışırdım. Zaten sonrasında gerisi de gelirdi… Yasalar çerçevesinde tüm sorunları çözmeye çalışırdım”

Meltem Akkın: “İlk icraatım trafik olurdu”

“O kadar çok sorun var ki, hükümete gelen bir parti olsam veya başbakan olsam ne yapardım inanın bilemiyorum… İlk icraatım trafik olurdu. Alt geçit, üst geçit ve park alanı yaratır vatandaşı özellikle kalabalık caddelerde hafifletmeye çalışırdım”

Ertuğrul Özdağ: “Öncelikle sağlık sektöründen işe başlardım, ardından eğitim…”

“O kadar çok sorun var ki nereden başlardım bilemiyorum... İlk olarak öncelikle sağlık sektöründen işe başlardım, sağlık sektörünü kökten değişirdim. Ardından eğitime el atardım. Eğitim sektörü iyileşirse birçok olumsuzluk da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Okullardaki eğitim giderek kötüleşiyor, sağlık, alt yapı, ulaşım, neyin ucundan tutsak elimizde kalıyor, ‘bu da düzgündür’ diyebileceğimiz hiçbir şey yok sanırım…”

Haşmet Merter: “Metehan bölgesi ve Girne’ye hemen okul yapardım”

“Müşavirlerin hepsini görevlendirirdim. Bence ulaşım ve eğitim bu ülkede ilk el atılması gereken sektördür. Metehan bölgesi ve Girne’ye hemen okul yapardım.

Eğitimde gerçekten bir an önce yapılması gereken hatta geç kalınmış çok fazla iş var…”

Hülya Rekep: “Cennet gibi olan bu adayı daha yaşanır hale getirmek için çalışırdım”

“Ben başbakan olsaydım önce sağlık sektörüne el atardım, ardından eğitimi düzeltmeye çalışırdım. Çalışıp çabalıyoruz fakat bu iki hizmet için devleti tercih edemiyoruz, tercih etsek de isteklerimize cevap alamıyoruz. Örneğin çocuğunu devlet okulları yarım gün olduğu için özele vermek zorunda kalan aileler oluyor. Ben olsam cennet gibi olan bu adayı daha yaşanır hale getirmek için çalışırdım”

Uygar Erdim: “Aslında yapılacak o kadar şey var ki…”

“Başbakan olsam; polisi sivile bağlardım, makam araçlarını ortadan kaldırırdım ve Kıbrıs görüşmelerinin derhal başlaması için hızlandırırdım. Aslında yapılacak o kadar şey var ki…”

Aysel Şen: “İlk işim çevre temizliği olurdu. Turistlerden utanıyoruz”

“Başbakan olsaydım ilk işim çevre temizliği olurdu. Turistlerden utanıyoruz. Her yer çöp içerisinde… Bir de Girne’ye çok yüksek katta apartman dikilmesine artık izin vermezdim. Hangi bir sorunu değiştirirdim bilemiyorum, o kadar çok ki…”

Şenay Bektaş: “Çevre o kadar kirli ki insanları adeta daha da kirletmeye teşvik ediyor”

“Çevre o kadar kirli ki insanları adeta daha da kirletmeye teşvik ediyor... Temiz düşün diyorlar ama bu kirlilikle mümkün değil. Bakıyoruz Gönyeli pırıl pırıl, Lefkoşa Surlariçi çok pis, neden? Neden iki bölge bu kadar farklılık göstersin ki, tüm bunların önüne geçilmeli… Tüm bu sorunları düzeltmekten başlar, bir de kadın sığınma evini bir an önce hayata geçirirdim”

Vicdan Dana: “Ben olsam engelli ve yaşlıların olanaklarını iyileştirirdim”

“Ben olsam engelli ve yaşlıların olanaklarını iyileştirirdim. Bir bankaya bir daireye gidip saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz, yoruluyoruz… Ne yaşlıların ne de engeli bireylerin hiçbir önceliği maalesef bu adada yok… Ben olsa buradan işe başlardım”

Aynur Karakaş: “Hantal yapıyı derhal ortadan kaldırırdım”

“Devlette göreve gelsem ilk icraatım ne olurdu bilemiyorum çünkü o kadar çok icraat var ki… Özellikle sağlık kuruluşları ve devlet dairelerinin işleyişini ele alıp, hantal yapıyı derhal ortadan kaldırırdım. Devlet daireleri işini yapıyor mu diye denetlemeleri arttırırdım o zaman her şey yavaş yavaş yoluna girerdi”

Hasan Karakaş: “Ekonomideki ayrımı ve dengesizliği ortadan kaldırmak için işe başlardım”

“Birçok alanda iyileştirme yapardım. Önce ekonomideki ayrımı ve dengesizliği ortadan kaldırmak için işe başlardım. Ülkede bir yanda tüm meyhaneler her gece dolarken, diğer yanda ayda 1 restorana gidemeyen aileler var, bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmak isterdim…”