“Yurttaş yolda bulduğu cüzdanı polise götürdü, polis evine götürdü” iddiası

Girne’de 15 Kasım’da bir yurttaş tarafından bulunan kayıp cüzdan, Girne Polis Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayla ilgili vardiya sorumlusu polis çavuşu U.C’e hakkında soruşturma başlatıldı. Polis çavuşu U.C.’nin karakola teslim edilen para dolu cüzdanı, kayıt altına almayarak evine götürdüğünün tespit edildiği ileri sürüldü. Konunun Girne Polis Müdürü’ne bildirilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı, söz konusu polis çavuşunun açığa alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili detay vermeyen Polis Basın Subaylığı söz konusu iddianın soruşturulduğunu, olayla ilgili bir tutuklama olmadığını açıkladı.