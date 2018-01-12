Yurttaş seçime doymuyor!

Seçim sürecini ve hükümet kurma çalışmalarını YENİDÜZEN’e değerlendiren vatandaş, ülkede tam bir kaos yaşandığını anlatarak, bunun nedenini ise sandığa olan katılımın düşük oluşuna bağladı.

Fehime ALASYA

Erken genel seçim sonuçlarını YENİDÜZEN’e değerlendiren vatandaş, sonuçtan memnun kalmadığını ifade ederek yeniden seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Seçimlerin ardından gözler yeni kurulacak hükümete çevrildi.

Olası koalisyon modellerini göz önünde bulunarak hükümet kurma konusunu değerlendiren vatandaşlar, düşüncelerini paylaştı.

Sandıktan çıkan sonuçlardan çok memnun kalınmadığını düşünen vatandaş, olası koalisyon modellerine sıcak bakmadı.

Vakit kaybetmeden erken seçime gidilmesi gerektiğini savunan bazı vatandaşlar, koalisyona yapmak istemeyen partilerin hükümette birlik içerisinde başarılı olacağına inanmadığını belirtti.

Seçime olan katılımın çok düşük olduğunu savunan büyük çoğunluk, bu sonucun halkın iradesini yansıtmadığını savundu.

Oy kullanmayan büyük çoğunluğun yanında yanlış oy kullanan kişilerin de azımsanmayacak derecede olduğunu dile getiren vatandaşlar, yeniden seçime gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Evdeki küskünlerin de sandığa gitmesi gerekiyor” diyen vatandaş, çok daha fazla insanın oy kullanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Olası seçenekler içerisinde çok partili koalisyon hükümeti kurulması durumunda dahi birkaç ay içerisinde yeniden erken seçime gidileceğini ön görüyor.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Nazif Kofalı: “Hemen erken seçime gidilmeli”

“Bence hemen erken seçime gidilmeli. Tüm partiler birbirine küs, bence yeniden sandığa gidilmeli. O zaman bu sefer, sandığa gitmeyen çoğunluk da gidip oy kullanacak.”

Şafak Dertli: “Her şartta sandığa gidilmeli”

“Yeniden sandığa gidilmeli. Bu çıkan sonuç halkın iradesini yansıtmıyor. Sandığa gitmeyen büyük bir çoğunluk var. Bence her şartta sandığa gidilmeli.”

Gülgün Arabacıoğlu: “Evdeki küskünle de sandığa gitmeli”

“Tekrar sandığa gidilmesi tüm halkın faydasına olacaktır. Bu sonuç halkın iradesini ortaya koymadı. Evdeki küskünlerin de sandığa gitmesi gerekiyor. Çok daha fazla insan oy kullanmalı.”

Lütfiye Aygün: “Ülkenin tavrını bir an önce netleştirmeliler”

“Bence yeniden seçim olmamalı, yeniden sandığa gidilmemeli. Koalisyon için uzlaşmalı, ülkenin tavrını bir an önce netleştirmeliler. Ülke artık bir netlik kazanıp kalkınma yoluna gitmeli…”

Hediye Alkın: “Çıkan sonuç halkın iradesini yansıtmıyor”

“Bence yeniden sandığa gidilmeli çünkü çıkan sonuç halkın iradesini yansıtmıyor. Büyük bir çoğunluk sandığa gitmedi.”

Hüseyin Hoca: “Çok partili hükümet olmaz, olsa da çok gitmez”

“Bence yeniden sandığa gidilmeli. Kimse bu sonuçlara sevinmemeli. Ülkenin yarısı seçime katılmadı, bence esas buna üzülmeli… Dört-beş partili bir koalisyon hükümeti olmaz, olsa da çok gitmez, 3 ay sonra bozulur. Halk sandığa gitmedi, gitmesi gerek. Siyasiler halkı sandığa çekmeli.”

Misli Şensönmez: “Gerçek irade sandığa yansımadı”

“Bize göre bu seçimler halkın gerçek iradesini sandığa yansıtmadı. Yüzde 60 oranındaki katılım çok düşük bir rakam. Yeniden sandığa gidip bu halkı da sandığa çekmeliler. Konuşulan koalisyonlar çok zayıf, bu durumda çok geçmeden yeniden seçime gitme durumu yaşanacaktır. Bence yeniden seçime gidilmeli.”

Tanur Bilginer: “Bence çoklu hükümet kurulur”

“Bence halk tavrını koydu. Halkın yarısının kafası karıştı, ülkenin yarısı seçime katılmadı. Bu durumda zaten hükümet kurulamaz. Yeniden seçime gidilmesi gerek fakat bunu dile getirmekten korkuyoruz çünkü bu seçimlerin maliyeti biz halkın cebinden çıkıyor. Bir an önce hükümeti kurmalılar. Bence çoklu hükümet kurulur.”

Hüseyin Çakıroğlu: “Keşke herkes sandığa gitse…”

“Halk siyasilere mesajını verdi. Bence mevcut durumda çok rahat hükümeti kurarlar. Ve kurmaları da gerek… Keşke herkes sandığa gitse…”

Kemal Taşkaya: “Bu katılımla hiçbir iradeden söz edilemez…”

“Katılım çok düşük, bu seçim halkın iradesini yansıtmadı. Bu ülkede istikrar yok, istikrar gerekli. Koalisyona hayır diyen partiler var, bu durumda nasıl bir süreç bizi bekler inanın bilmiyorum. Bence HP ve UBP koalisyon kurmalı.

Seçime katılmayan kesimin yanında yüzde 10’un üzerinde yanan oylar olduğunu gördük, bu katılımla hiçbir iradeden söz edilemez…”

Gülten Nazlı: “UBP ile HP hükümeti kurmalı veya yeniden sandığa gitmeli”

“UBP ile HP hükümeti kurmalı veya yeniden sandığa gitmeli. Aksi takdirde bu durum vatandaşın faydasına olmaz diye düşünüyorum.”

Ali Rıza Kutay: “Siyasetçiler halkın güvenini kazanacak çalışmalar yapmalı”

“Sandıkta karşımıza çıkan halkın tamamının görüşünü yansıtmıyor, keşke yansıtsa. Yüzde kırk sandığa gitmedi, bu yüzden çoğunluğun görüşü yansımadı. Siyasetçiler halkın güvenini kazanacak çalışmalar yapmalı fakat bu yakın zamanda çok zor…”

Hasan Hüseyin Laran: “Halkı sandığa küstürdüler”

“Bu seçimlerin gerçekleri yansıttığına inanmıyorum. Halkı sandığa küstürdüler. Verecekleri iyi hizmet ile bu halkın güvenini kazanmalılar ve sandığa getirmeliler.”

Soydan Korkmaz: “Bu yaşananlarla fazla ileriye gidilemez”

“Haziran ayında yeniden seçim olmalı. Bu yaşananlarla fazla ileriye gidilemez diye düşünüyorum. Bu şekilde çoklu kurulması düşünülen hükümetten veya ikiliden yana umudumuz yok.”

Gözen Toruntay: “Yeniden seçime gidilmeli”

“Bu seçimde tek zararlı CTP oldu. Bence bu şekilde hükümet kurulmamalı yoksa yine bozulacak. Yeniden seçime gidilmeli.”