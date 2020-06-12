‘Yurttaş sahtekarlığı’na 3 ay hapislik

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahtekârlıkla para temini” suçlamalarıyla yargılanan Ebru Baytar Kaslı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 3 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında Yargıç Sağer sanık Ebru Baytar’ın 18 Aralık’ta Lefkoşa Adli Şube’ye gelen TC vatandaşı olan Lefkoşa’da sakin Fülya İnalkaç’ın, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde kendisinden KKTC vatandaşı yapma vaadiyle 9 770 TL, Hayrettin Yıldırım’dan 4 bin 465 TL, Kemal Uçar’dan 1500 TL, Abdulsamad Güner’den 4 500 TL, Uğur Kürüm’den 4 bin 500 TL, Murat Kürüm’den 4 bin 500 TL, Nevin Kürüm’den 4 500 TL olmak üzere sahtekârlıkla toplam 33735 TL temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Sahtekarlıkla 33 bin 735 TL

Yargıç Temay Sağer, sanığın 7 kişiyi KKTC vatandaşı yapma vaadiyle mağdur edip, sahtekârlıkla 33735 TL temin etmesini aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdi.

Sağer, sanığın, şikâyetçileri tazmin ettiğini ancak bu suçun toplumda güvensizliğe neden olduğunu belirterek, kimsenin başka bir bireyi sahtekârlık yolu ile kandırıp parasını almaya hakkı olmadığının altını çizdi.

Sağer, bu suçun ülkemize çalışmaya gelen kişilere ön yargı oluşturabileceğini de belirtti. Sağer, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, 3 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.