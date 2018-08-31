YURTTAŞ ‘FİYAT UZMANI’ OLDU

Didem MENTEŞ

Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizin etkileri mutfağa yansırken, yurttaş da uygun alışverişe yöneldi ancak marketler arası fiyat farkları dikkat çekti.

Marketlerde bazı ürünlerde her hafta fiyatlar değişirken, fiyatı değişenlerin başında ithal ürünler başı çekti.

Temel gıdalardaki fiyat artışları gözle görülürken, marketler ve askeri kantinler arasındaki fiyat farkı da kendini gösterdi.

YENİDÜZEN, Lefkoşa’daki 3 market ve Dikmen bölgesindeki askeri kantine giderek benzer ürünlere yönelik fiyat araştırması yaptı.

En pahalı bebek bezi

Özellikle marketlerdeki ithal ürünlere ciddi bir artış geldiği görülürken, yerli ürünlerde de eski fiyatlara oranla az bir fark kendisini gösterdi.

Marketlerdeki en pahalı ürün içerisinde bebek bezleri yer aldı. Nescafe 100 gramlık üründe ise farklı farklı fiyatlar dikkat çekti.

1 litrelik sıvı yağ ise markasına göre farklılık gösterirken, aynı markadan yağların arasında ise 3- 4 TL’lik fark olduğu görüldü.

Tartışmalara neden olan ton balığı ürünlerindeki pahalılık ise az da olsa sürüyor. ‘Akdenizton Albeni’ iki markette 20 TL’ye yakın satılırken, bir markette 15.75 TL, askeri kantinde ise 10.65 TL’ye reyonda yer alıyor.

Somun ekmek ise kimi marketlerde 1.25 ya da 1.50 TL’ye satılırken, askeri kantinde 1.20’den alıcı buluyor.

Yurttaş fiyatları iyice inceliyor

Bu arada yurttaşın sabah saatlerinde market alışverişine çıkarak, fiyatları didik didik incelediği de objektiflere takıldı. Toplu alışveriş yapan kimi yurttaşın daha uygun ürün tercih ederken kimi yurttaş ise yılladır vazgeçemediği markaları almaya devam etti. Özellikle sabah saatlerinde askeri kantinde yaşanan kalabalık ve birçok ürünün hızlıca tükenmesi de dikkat çekti.