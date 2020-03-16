Yurtdışındaki öğrencilere öneriler

Yurtdışında eğitim gören Mustafa Özbilgehan, Kıbrıs dışında eğitim gören öğrencilere corona virüs salgını ile ilgili düşüncelerini paylaştı önerilerde bulundu.

Yurt Dışındaki Öğrenciler Koronavirüs Sürecinde Neler Yapmalı?

Yurt dışında eğitim gören bir öğrenci olarak ben de birçoğumuz gibi koronavirüs salgını hakkında gündemi takip etmekte ve diğer arkadaşlarımla sağlıklı bilgi alışverişi yapmaya çalışıyorum. Bu süreçte hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmamak ve herkese destek çıkmak hepimizin görevi. İletişim ağlarını tesis etmek ve dayanışmayı azami seviyeye getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Yazıya başlamadan önce en önemli nokta olarak benim özellikle tıbbi konularda yeterli bir bilgiye sahip olmadığımı belirtmek isterim. Burada sadece öğrenci arkadaşlarımız için yapılan çalışmalardan ve işi bilenlerin hazırladığı önerilerden bahsedeceğim.

Başlamadan önce:

Başlamadan önce muhakkak Yağış Bey’in videosunu izleyin.

Milano Üniversitesi (Università degli Studi di Milano) dördüncü yıl tıp eğitimi gören Yağış arkadaşımızın mükemmel durum tespitleri ve son derece bilgilendirici açıklamaları ile sürece olan bakış açımızın çok doğru bir temele oturacağına inanıyorum.

Yağış’ın da bahsettiği gibi panik yapmamamız gerekiyor. Özellikle marketlere akın edip gereksiz stoklar yapmanıza gerek yok. Hele maske, dezenfektan gibi ürünleri sizin stok yapmanız, gerçekten ihtiyacı olacak insanların bu ürünlere ulaşamamasına sebep olacak ve risk faktörünü hâliyle arttıracaktır. Bu konuya önemli hassasiyet göstermek elzemdir.

Ayrıca hayatın her anında olduğu gibi özellikle bu kritik dönemde internette her gördüğünüze inanmamanız ve güvenilir kaynaklardan bilgileri teyit etmeniz çok önemlidir. Adada ismi haber sitesi olarak geçen birçok algı şaklabanı bulunmakta ve maalesef halkımızı yanıltmaktadır.

Yurt dışında kalmak mı dönmek mi?

Bu konuda çok çeşitli spekülasyonlar yapılmakta ve konu hakkında bilgisi olan-olmayan herkes gereksiz yorumlar yapmaktadırlar.

Benim şahsi görüşüm bu süreci öğrencilerin yurt dışında değerlendirmesinin Kıbrıs’taki toplumun, ailelerimizin sağlığı açısından çok daha faydalı olacağıdır. Ancak bu herhangi birini zorla yurt dışında böyle stresli bir dönemde ailesinden uzak kalmak zorunda bırakılacağı anlamına gelmemelidir. Her şeyden önce karar bireylerin kendisinindir. Bu bağlamda kalmanın da gitmenin de üzerinde birkaç söz söylemek gerekir.

Öncelikle seyahat öncesinde bir risk değerlendirmesi yapmamız gerekir. Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu tarafından hazırlanan ilgili doküman bu konuda ciddi surette faydalı olacaktır.

Dönmek:

Eve dönmeyi tercih edecek olan arkadaşlarımın kesinlikle ve kesinlikle Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği ve Öğrenci Federasyonu tarafından yayılan bilgiler ışığında hem seyahat süresince önlemler alması hem de kendi karantinalarını uygulamaları gerekmektedir. Bazı arkadaşlarım bu karantinayı 14 günlüğüne ayrı eve çıkacak kadar ilerletmiştir ve bu doğru bir yaklaşımdır. Karantina ve seyahat güvenliği hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Karantinada kalmayı tercih eden arkadaşlarımızın evde aileleriyle ve evcil hayvanlarıyla temas etmemesi, aynı odada ve arabada bulunmaması, eğer bulunulmak zorunda kalınacaksa maske takılması ve ortamın havalandırılması çok önemlidir. Yani tabii ki birçoğumuz aylardır görmediği ailesine sarılıp özlem gidermek isteyecektir ancak bunu 14 gün kadar ertelemek zor da olsa çok önemlidir. Karantina süresince mümkünse farklı banyo ve tuvaletin kullanımı da oldukça önemli bir meseledir.

Bu konuda Öğrenci Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığı arasında yurt dışından gelecek öğrencilerin ev yerine farklı bir karantinaya aktarılması konusu gündemdedir. Özellikle adadaki otellerin tamamına yakını boşken böyle bir uygulamaya gitmek muhakkak ev karantinasına göre daha güvenli olacaktır.

Karantinada kalacak olan arkadaşlarımızı bilgilendirmek için ayrıca mesaj grupları açılmış olup bu gruplarda hem gelecek soruları cevaplamayı, hem yalnızlık çeken arkadaşlara destek olmayı, hem de vakit geçirmek için oyun, film ve kitap önerileri yapmayı planlıyoruz. Benzer durumda olan arkadaşların bu gruplara girmek için bizlere ulaşması yeterlidir.

Kalmak:

Bu dönemde birçok arkadaşımız da yurt dışında kalmayı tercih etmektedir. Birleşik Krallık’ta, Kuzey Amerika’da ve Avrupa Birliği’nde okuyan öğrenciler için ayrı ayrı iletişim grupları oluşturulmaya başlanmıştır. Acil durumlarda bölgelerindeki arkadaşlara ulaşmak için ve her saniye çıkan sorunların gerekli mercilere aktarılması için bu kanalların açık olması ve özellikle yurt dışında kalmayı tercih eden tüm öğrencilerin bu gruplara dâhil olması çok önemlidir.

Başta Birleşik Krallık olmak üzere Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde de okuyan öğrenci arkadaşların sorunlarının iletilmesi için Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Federasyonu inisiyatif almış ve Kuzey Kıbrıs hükûmeti ile en üst düzeyde iletişim kanallarını oluşturmuştur. Federasyon yetkilileri geçtiğimiz hafta sonu boyunca dönüşümlü olarak 24 saat boyunca aktif olarak kriz yönetimine katkı vermişlerdir. Aynı şekilde haftanın kalanında da benzeri bir çalışma söz konusudur. Herhangi bir sorunda tüm arkadaşlarımızın ulaşabilecekleri bir bağlantı mevcuttur. Diğer ülkelerde bulunan arkadaşlar da arzu etmeleri durumunda Federasyon ile iletişime geçebilirler.

Özellikle yakınlarda bulunan kişilerin birbirlerinden haberdar olması ve bölgede tükenebilecek kaynakların (örneğin tuvalet kâğıdı) paylaşılabilmesi çok çok önemlidir.

Kalmayı tercih eden arkadaşların ruh sağlığının korunması ile ilgili Psikologlar Derneği aracılığıyla bir çalışma yürütülmektedir. Özellikle bulundukları ülkede çıkacak potansiyel bir sokağa çıkma yasağı birçoğumuzun sıkıntı yaşamasına sebep olacaktır. Bu durumlarda yakınlarda birilerinin olduğunu bilmek ve internet aracılığıyla da olsa başka kişilerle temasta bulunmanın önemi anlatılamaz.

Devam eden çalışmalar:

Psikologlar Derneği aracılığıyla gerektiğinde ücretsiz çevrim içi destek seanslarının yapılabilmesi gündemdedir. Aynı zamanda gönüllü öğrencilerimizin de gerekli sosyal desteği sağlayacağı bir sistem içerisine girmemiz de mümkündür.

Hükûmet ile istişare içerisine girerek devletin sağlayacağı ev dışında farklı bir karantina merkezi oluşturulması ve en güvenli yol olarak 14 gün bu karantina merkezilerinde konaklanması yönünde bir çalışma devam etmektedir.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu resmî sitesi için devam eden çalışmalar hızlandırılarak tam hazır olmasa dahi bilgi paylaşımını arttırmak için erken hizmete girmesi için çalışılmaktadır.

Tabella olarak bu sayımızda tamamen bilgilendirici yazılarla sizlerin karşısına çıkarken yazarlar olarak önümüzdeki dönemde araştırmalara ve bilgilendirici paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde dayanışmayı daha da arttırmak için yardımcı olacak gönüllü arkadaşlara ihtiyacımız olacaktır. Bu dönemde hem soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi sunmak için hem de yardımcı olabileceğinizi bildirmeniz için bizlerle ulaşmanız oldukça önemlidir.

Lütfen bu zorlu süreçte ne kendinizi yardımdan uzakta tutun ne de başkalarına yardım etmekten geri durun!