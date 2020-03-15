Yurtdışındaki gençlere 'yerinizde kalın' çağrısı

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, İngiltere’de öğrenim gören gençlerin endişesine ve Kıbrıs’a geri dönme isteğiyle ile ilişkin gençlere çağrıda bulunarak, “1 Nisan’a kadar herkes olduğu yerde kalsın ve gelişmeleri yakından takip etsin” dedi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, corona virüsünün Kıbrıs’a yayılması hakkında basın açıklaması yayınladı.

Yapılan açıklamada, KTGBİ İngiltere’de öğrenim gören gençlerin endişesine ve Kıbrıs’a geri dönme isteğiyle ile ilişkin gençlere çağrıda bulundu.

Başın açıklaması şöyle:

“Dünyada corona virüs ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan virüs ile birçok ülkede hayat adeta durdu. Corona Virüsü tüm dünyadaki gibi Kuzey Kıbrıs’ı da etkilemeye başladı. Kuzey Kıbrıs’taki vaka sayısı 6’ya ulaştı ve vakalardan 2’si de İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a giden bir Kıbrıslı Türk olduğu açıklandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle KKTC’de Bakanlar Kurulu tarafından önemli ve doğru kararlar alındı. Alınan kararlardan biri şöyle:

14 Mart’tan itibaren 1 Nisan’a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC’ye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. Ülkeye sadece KKTC vatandaşı, ülkede eğitim alan öğrenciler ve göçmenler giriş yapabileceği fakat 14 gün karantina altında kalması gerektiği belirtildi.

Bu açıklamaların ardından İngiltere’de öğrenim gören gençlerimiz doğal olarak endişelenmeye başladı. Gençlerimiz Kıbrıs’a dönmek veya İngiltere’de kalmak arasında kararsız kaldığını öğrendik.

Böylesi kritik bir dönemde, KKTC hükümeti tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasında hepimizin destek olması gerekiyor. Öğrencilerin ve ailelerinin endişesini anlıyoruz fakat bu süreçte karşılaşabileceğimiz sorunları iyice değerlendirmemiz gerekiyor.

Şu an panik yapma zamanı değil, birlik olma zamanıdır. Kuzey Kıbrıs’ta vaka sayıs az olabilir ama ileride ne olacağını herkesin şimdi alacağı sorumluluk belirleyecek. Bu nedenle İngiltere’de öğrenim gören gençlerimize çağrımızdır, 1 Nisan’a kadar herkes olduğu yerde kalsın ve gelişmeleri yakından takip etsin.

Hükümetimiz büyük bir özveri ile ciddi tedbirler almaya devam ederken, bizlerde bu sürece katkı koyarak bu virüsün Kuzey Kıbrıs’a daha fazla yayılmaması için olduğumuz yerde kalmalıyız. Bu paniğin virüsle mücadeleyi olumsuz etkilemesine izin vermemeliyiz. Önce kendi sağlığınız ve daha sonra Kuzey Kıbrıs'taki halkın sağlığı açısından gereken önlemleri hep birlikte almamız için rasyonel kararlar almamız çok önemli.

Özellikle Kuzey Kıbrıs’ta bu salgının önüne geçemezsek hastanede oluşacak olan yığılma nedeniyle ciddi sorunlara yaşayabiliriz. Bu sorun 7’den 70’e, beşikten en yaşlıya kadar hepimizi etkileyecek. Tedbirler alındığı sürece korkulacak bir şey olmayacak ama bilinçsiz davranışlar ne gibi sonuçlara neden olabileceğini hatırlamak gerekiyor.

Sadece kendimizi bireysel olarak korumak yetmez, hep birlikte duyarlı ve sorumlu olmalıyız. İnanıyoruz ki devletimiz, ülke bireyleri ve sağlıkçılar el ele vererek bunu başarılı bir şekilde atlatabileceğiz”

