Yurtdışında yaşayan Kıbrıslılar Malas'ı tercih etti

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslılar pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ana muhalefet sol AKEL partisinin destek verdiği bağımsız aday Stavros Malas’a oy vermeyi tercih etti.



Stavros Malas, Kıbrıslıların sandık başına gittiği 15 ülkede, oyların %40,81’, aldı.



Şu anda görevde olan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, yurtdışındaki oylardan %31,78’ini, Demokratik Parti lideri Nicholas Papadopoulos oyların %20,86’sını elde etti.



Malas en yüksek oyu, %74,77 ile Bulgaristan’da elde ederken Anastasiades’in yurtdışındaki en yüksek oyu aldığı ülke %43,37 ile Katar oldu.



Malas’a Avrupa ülkeleri arasında en fazla oy, Belçika’da, Birleşik Krallık’ta, Yunanistan’da, İsveç’te, Hollanda’da, Almanya’da, Fransa’da, Bulgaristan’da ve Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan Kıbrıslılardan geldi.



Anastasiades, ABD, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da önde gitti.



Anastasiades ve Malas bir seçim sandığında, her biri 14 oy ve %34,15 ile aynı oyu aldı.





ELAM lideri Christos Christou ve Vatandaşlar İttifakı Yiorgos Lillikas dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.



Cumhurbaşkanlığı adayları Michalis Mina, Charis Aristidou, Andreas Efstratiou ve Christakis Kapiliotis da yurtdışındaki Kıbrıslılardan oy aldılar.