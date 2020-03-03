Yurtdışına kültür ve spor faaliyetleri durduruldu

Dünyadaki Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen; yurt dışı gidiş - geliş gerektiren tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bununla öğrenci ve öğretmenleri bu hastalıktan korumak ve hastalığın KKTC sınırları içerisine girmesine engel olmak amaçlanıyor.

Mayıs ayında düzenlenecek olan organizasyonlara katılımın ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirileceği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar yurt dışında gerçekleştirilecek organizasyonlara katılamayacaktır. Yine ev sahipliğimizde düzenlenecek olan tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek olan kafilelerin ülkemize gelişleri alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar dondurulmuştur