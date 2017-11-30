Yurt odasında uyuşturucu...

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine DAÜ’de bulunan bir öğrenci yurdu odasında yaptığı aramada yaklaşık 50 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid ile yaklaşık 500 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Konu uyuşturucu maddeleri tasarrufunda bulunduran M.A.A.A. ise tutuklandı. Zanlı M.A.A.A, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişi ise aranıyor.

Toplam 550 miligram uyuşturucu...

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 28 Kasım tarihinde alınan bir bilgide DAÜ’de bulunan bir yurt odasında kalan zanlı M.A.A.A.’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu yurt odasına gidilerek zanlının huzurunda arama yapıldığını belirten Türe, yapılan aramada zanlıya ait cüzdan içerisinde 50 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gözlük kılıfı içerisinde ise 500 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve mesele ile ilgili olarak da 1 kişinin arandığını belirten Türe, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı M.A.A.A.’nın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.