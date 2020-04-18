YURT İÇİ SÜREÇ, YURT DIŞI MAAŞ

Covid-19 sürecinde ekonomik daralma ile birlikte “tasarruf” gündemde! Dışişleri Bakanlığı’ndan YENİDÜZEN’e ulaşan önemli iddia: Mart ayı başında aile ziyareti için ülkeye gelen ve Corona virüs salgını nedeniyle görev yerine dönemeyen veya dönmeyen bazı Dışişleri mensupları “yurt dışı maaşı” almaya devam ediyor.

Yurt dışı temsilciliklere ataşe atanan bazı müşavirlerin de işlevsiz oldukları halde yüksek maaş çektikleri belirtiliyor.

Tüm kamu çalışanları ve emeklilerden salgınla mücadeleye kaynak oluşturmak için yüzde 25 maaş kesintisi yapılırken, ayrıca, sigortalarda yıllarca “işsizlik primi” ödeyen çalışanların bu anlamdaki hakları dondurulurken Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir tartışma dikkat çekti.

Yurt dışında ve görev yerlerinde olmadıkları halde “yurt dışı görevdeymiş” gibi döviz üzerinden maaş alan Dışişleri mensupları olduğu belirtiliyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri her konuşulduğunda birçok sivil toplum örgütünün önerileri arasında yer alan yurt dışı temsilciliklerden tasarrufa gidilmesi beklentisi gündemdeyken, bu yerlere "basın veya sağlık ataşesi" sıfatıyla atanan ve pek de işlevi olmayan bazı müşavirler de dikkat çekiyor.

Covid-19 salgını sırasında KKTC'de kalan söz konusu temsilcilerin aylık maaşlarının 5 bin Euro civarında olduğu, bu kişilere ayrıca kira ve eğitim ödenekleri de verildiği öğrenildi. Ataşelik görevindekiler ise ayda 4 bin 500 Euro civarında maaş alıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, bazı personelin yurt dışı görevde olmadığı halde aynı maaşı almasından haberdar olup olmadığı bilinmiyor.



“Geldi, kaldı”



Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir kaynak, salgınla ilgili önlemler aile ziyareti için ülkeye gelen ve durumun kötüleşmesi ve uçak seferlerinin durmasıyla görev yaptıkları ülkelere dönmeyen/dönemeyen bazı temsilcilerin herkes gibi yüzde 25 kesintili de olsa sanki görev yerlerindeymiş gibi maaş almasının tüm toplumdan özveri beklenen bir dönemde doğru olmadığını söyledi.

"Ülke ekonomisi ve devletin bütçesinin bu kadar kötü duruma geldiği ve ikinci bir maaş kesintisi dahil birtakım tedbirlerin konuşulduğu bugünlerde dört kişi görevlerinin başında olmadıkları halde yurt dışı görev maaşı alıyor" diyen kaynak, bu kişilerin merkez görevi maaşı almaları gerektiğini belirtti.

Salgın hastalık sürecinde Türkiye'nin dış misyonlarındaki diplomatların tümünün görev yerlerinde olduğunu da kaydeden kaynak, olanakları ve ekonomisi daha kısıtlı olan KKTC'nin temsilcilerinin bazılarının ise görev yerlerinde bulunmadan yüksek maaş almasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

“Hizmetlerine ihtiyaç yok”



Dışişlerine yakın kaynak, yurt dışı temsilciliklerde bakanlıklardan atanmış diplomatik statüde birçok görevli bulunduğunu ancak bu kişilerin çoğunun müşavir kamu görevlisi olduğunu, aslında gittikleri ülkede hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığını da söyledi.

"Birçoğunun temsilciliğe katkısı olmadığı gibi çoğu zaman iş disiplinini ve motivasyonu da bozuyorlar" diyen kaynak, bazıları eşlerinin görevi nedeniyle sağlık ve basın ataşeliği gibi görevlere atandıklarını ancak verimli bir çalışmaları olmadığını, aksine devlet bütçesine külfet getirdiklerini anlattı.

Bu durumdaki kişilerin esas yükü çeken diplomatların da aynı kefeye konularak haksızca eleştirilmesine yol açtığını da kaydeden kaynak, hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan bu kişilerin merkeze çağrılması gerektiği görüşünde.

KKTC'nin bazı yurt dışı temsilciliklerinde yerel personelle ilgili bir çalışma yapılarak tasarrufa gidilebileceğini ifade eden kaynak, yaş sınırını doldurup emekli olmasına rağmen sözleşmeyle çalışan yüksek maaşlı yerel personel bulunduğunu anlattı.