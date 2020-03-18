Yurt dışından gelen herkese merkezi karantina

Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, son yaşanan gelişmeler doğrultusunda yurt dışından gelecek olan tüm yolcular da dahil hem KKTC hem de diğer tüm ülke vatandaşları bundan böyle bu akşamdan itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklarını açıkladı.

İşte Özersay'ın paylaşımı.

Son birkaç saat içerisinde gerek ülkemizde gerekse Türkiye Cumhuriyetin’de meydana gelen gelişmeleri de dikkate alarak, yarın saat 12:00’de uygulayacağımızı açıkladığımız kararı kapsam olarak genişletme ve erkene alma yoluna gidiyoruz:￼￼￼

Bu akşam gelecek olan uçaklardaki tüm yolcular da dahil hem KKTC hem de diğer tüm ülke vatandaşları bundan böyle bu akşamdan itibaren belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün karantina altına alınacaklar.