Yurt dışındaki Kıbrıslılara seferler

Kıbrıs’ın güneyine yönelik yurt dışında mahsur kalan vatandaşlar ve ülkeye dönmek isteyen öğrenciler için yeni uçak seferleri düzenleniyor.

Güney

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı (KHA) açıklamada, iki yeni sefer düzenleneceğini belirtti.



Kıbrıs Havayolları uçağı 98 kişiyi ülkeye getirmek için önce Kiev’e daha sonra Chisinaou ve Bükreş’e gitmek üzere adadan ayrıldı.



Karousos, bir başka Kıbrıs Havayolları uçağının ise aralarında Avusturya, Belçika, Brezilya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, Estonya ve Danimarka’nın da bulunduğu 25 ülkeden vatandaşların bir araya geldiği Frankfurt’a gideceğini anlattı. Aynı uçak Selanik’e de uğrayarak Kıbrıs’a gelecek yolcuları alacak. Bu seferlerle 129 kişinin adaya dönmesi bekleniyor.



Her iki seferin sponsorluğunu, dönüşler için yaklaşık 100.000 avro toplayan Kıbrıs Otelciler Birliği üstlendi.



Ulaştırma Bakanı Karousos, uçak benzininin sponsorluğunu de Petrolina şirketinin üstlendiğini bildirdi.



Bir soruyu yanıtlayan Yiannis Karousos, ülkeye geri dönmek isteyenleri taşımak için 30 Nisan’a kadar günlük uçuşlar yapma planı bulunduğunu, önceliğin hassas gruplara, hazırlık dersleri olan gençlere, öğrencilere verileceğini söyledi.



Karousos son olarak Londra’dan başka vatandaşları adaya getirecek İskoçya ve diğer Birleşik Krallığın kuzey bölgelerinden seferler olacağını duyurdu.



Adaya gelecek olanlar karantina şartlarında gözetimde tutulacak.